總統稱台灣是主權獨立國家不需改國號 劉世芳：現在國號叫中華民國

內政部長劉世芳今表示「我們就是台灣人」，很多支持者覺得台灣是主權獨立的國家。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕總統賴清德昨天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇時致詞提到，雷震在台推廣民主自由工作，希望改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒有這樣做，認為保留名字有助團結台灣社會，且台灣是主權獨立國家，沒必要另行宣布獨立，對此，內政部長劉世芳今受訪回應，我們就是台灣人，很多支持者覺得台灣是主權獨立的國家，現在國號就叫中華民國。

劉世芳今出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式前接受媒體聯訪，媒體問及賴總統認為台灣不需要改國號就是主權獨立的國家，對比劉世芳曾提到希望讓總統當台灣國主人，對此，劉世芳回應，「我們在一般社會大眾裡面，都會覺得說，我們行走在世界各地時，我們就是台灣人，台灣人的台灣的國家，很多支持者會覺得說我們台灣是一個主權獨立的國家，那現在的國號就叫中華民國。」

