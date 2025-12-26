總統稱憲法規定年底審完預算 藍委諷：他自己想像的憲法？

國民黨立委吳宗憲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就明年度總預算在立法院卡關，總統賴清德昨砲轟在野，並主張，憲法明文規定，對明年度的預算要在今年，12月31號以前要審竣完畢。國民黨立委吳宗憲今（26日）則諷刺，這可能又是「賴式憲法」或賴清德自己想像中的憲法。

賴清德昨稱，12月25日是行憲紀念日，憲法明文規定，對明年度的預算要在今年，12月31號以前要審竣完畢，剩下6天，連到委員會審查都沒有，所以如果立法院，沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再跟人家談什麼憲政。

吳宗憲則回應，他想請問一下賴總統，賴清德自己當過委員，但近25年來，立法院在12月31日前完成審查預算的次數不超過5次。而且，憲法這麼多年，他真的沒有看到賴清德所說的，「憲法規定12月31日以前要完成預算審查」。

吳宗憲表示，這已經不是第一次賴清德自己發明出一套憲法跟法治，但以他對憲法的瞭解，總統可能引用錯誤或總統的幕僚又出包給了錯誤資訊，在這塊請總統弄清楚。甚至，有一年是到隔年6月才審完預算，關於這一塊，是不是可以請賴清德或其幕僚，可不可以去弄的AI小幫手查清料，不要總是弄錯。

吳宗憲也提到，現在行政院長卓榮泰不執行立法院三讀通過的法案，賴清德還和卓榮泰一起搞出不副署法案等狀況，這才是嚴重的違憲。「副署權」從來不是行政院用來對抗立法權的，行政院用來對抗立法權的是「覆議權」，現在政府卻亂搞一通，這才是對不起我國憲法制度。

