總統稱「好書比好老師重要」被扭曲 林智群挺身反擊

賴清德總統昨在書展逛了1個多小時，圖為他逛公民書區。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者林南谷／台北報導〕由文化部主辦2026台北國際書展，即日起至8日在台北世貿中心1館展出，3日舉行開幕式，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界代表共同出席。

賴清德總統昨出席開幕典禮致詞表示：「找一位好老師不如找好書。」強調閱讀對個人成長的影響，引發全國教育產業總工會不滿，認為總統說法是對教師最大的侮辱，已引起基層教師不滿，籲總統應向全台教師道歉。

對此，律師林智群今(4)日上午在臉書發文替賴總統緩頰說：「好書比好老師重要，有說好老師不重要嗎？會跳出來抗議的，邏輯這麼差，肯定不是好老師。」林智群表示，況且名校有好老師，一般學校也是有好老師，有什麼問題？好老師只能陪你幾年，好書可以陪你一輩子。

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧也還原賴清德原話，表示與其將總統致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。

針對賴清德逛書展致詞，遭有心人士惡意扭曲為在誣蔑貶低老師，郭雅慧指出，賴清德原意是表達「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」。

相關新聞：【藝術文化】台北國際書展開幕 賴清德：讓閱讀成為支持孩子與國家未來的重要力量

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬如龍家傳憾事 兒子意外跌倒過世

情纏20年還沒完？蕭大陸舊愛怒轟說謊 法庭變八點檔

霍諾德笑談攀登101 吉米金莫幽默回「很高興你還活著」

袁惟仁情史爭議曝光！離婚不到1天「急載網紅回家」 生前緋聞對象被點名

