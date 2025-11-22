總統稱「有錢有閒」看演唱會 粉絲：不認同
韓國女團TWICE週末首度在台灣舉辦演唱會，其中台南出身的成員周子瑜也是第一次在家鄉舞台表演。總統賴清德昨日（21日）對此表示，認為台灣這幾年經濟進步，民眾「有錢又有閒」可以觀賞演唱會。然而，這番言論引發部分粉絲不認同，並在網路上掀起討論。
賴清德在談及周子瑜回台表演時表示：「我們台南人、麻豆台南人要回來表演了。有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票，然後去觀賞。」他強調，這代表台灣這幾年來經濟進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。
然而，有粉絲表示不認同總統的說法，認為每個人都有喜歡做的事情，即使再有錢，不喜歡看演唱會的人也不會來看；相反地，喜歡看演唱會的人會自己努力存錢來看，去做自己想做的事情，「所以不一定是有錢有閒」。當被記者詢問是否因為「有錢又有閒」才來看演唱會時，該粉絲回答：「也不是欸」，表示純粹是為了娛樂。
對此，民進黨立委許智傑表示，尤其高雄演唱會帶動食衣住行大爆發，台灣和高雄的經濟的確越來越好，「當然變好不是100%」，政府會再花時間和資源照顧弱勢和傳統產業。
TWICE來台倒數！高雄掀起「藍色狂潮」ㅤ粉絲淚喊︰歡迎子瑜回家
直擊／TWICE漏音掀暴動 世運湧「萬人藍海」老粉感動：像回家
不可不知的TWICE！子瑜差點沒入團 專輯狂賣2千萬張登韓樂女皇
等了10年！TWICE子瑜回家開唱 媽罕提「團員互動」感動訴心聲：太不容易
