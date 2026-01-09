總統穿防寒衣「飛官跳傘」竟沒有？他列3點駁斥了

政治中心／李汶臻報導

花蓮空軍基地6日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航例行性訓練時突然失去光點，29歲飛官辛柏毅上尉連喊三聲「跳傘」後失聯。事後傳出失聯飛官沒有穿著防寒飛行衣，也讓空軍防寒飛行衣的配發狀況引發外界高度關注。網路上甚至跳出一堆帳號串起的連環攻擊，質疑總統都穿上萬元防寒衣「空軍竟然都沒有」。對此，就有內行人列出3大關鍵駁斥這種謠言。

近期有關失聯飛官未穿著防寒飛行衣的消息，在網上引發熱議，由於台灣冬季水溫偏低，一旦飛官落海，飛官能否撐得夠久、等到搜救單位抵達，防寒衣起到相當關鍵的作用。但如今事後就有人質疑國軍訂購的防寒衣交貨進度落後，甚至還有人翻出總統賴清德等人2025年元旦升旗時，身穿要價上萬元防寒外套的畫面，嘲諷稱「高官破萬外套有，空軍防寒衣無」、「總統都穿GORETEX，空軍竟然都沒有」、「我買一件市售平價防寒外套，空軍竟然都花不起」。

傳辛柏毅「扛-40℃低溫」沒防寒衣！網諷「高官風衣貴鬆鬆」專家3點駁斥了

網友翻出總統賴清德（左二）等人穿上要價上萬GORETEX材質風衣，出席元旦升旗的畫面。（圖／翻攝自總統府YT）





對此，臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」就發文列出3大關鍵並反擊網路質疑說法：

1.防寒飛行衣vs防寒外套差很大

臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」表示，防寒飛行衣與一般市售防寒外套是截然不同的東西，並進一步解釋空軍也有一款防寒風衣外套、同樣採用GORETEX材質，但仍無法滿足飛行員在高空跳傘時的實際需求。飛行員跳傘後可能面臨零下40度以下低溫、高壓與強烈風速，一般外套的防水膜在此環境下容易失效，需仰賴特殊工藝將布料與膜層緊密結合。

此外，防寒飛行衣還必須具備長時間浸泡海水仍能維持保暖的能力。由於海水鹽分具有高度腐蝕性，軍規要求裝備在浸泡數小時後，仍須確保飛行員核心體溫維持在安全範圍內。粉專「扛布者-為紡織而活的男子」就提到，全球能生產此類產品的廠商屈指可數，「軍事標準（如MIL-C-83429）可沒那麼簡單」。

2.防寒飛行衣需要兼顧透濕、阻燃性能

粉專「扛布者-為紡織而活的男子」進一步說明，防寒飛行衣需要兼顧保暖、透濕以及阻燃三項性能，但以上機能本質上是互斥的，「高防水往往犧牲透濕度，而阻燃材料又難以輕薄化。

3.防寒飛行衣還要有耐海水侵蝕效果

粉專指出，海水的腐蝕力因有海鹽的加乘，絕對不是一般的雨水那麼簡單，軍用防寒飛行衣需搭配有極高強度且特殊貼合技術的廠商才能生產，這點遠超一般「機能紡織」的範疇，也屬於國防精密技術的一環，非常困難。

臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」最後總結表示，防寒飛行衣比潛水衣要更精密，更不是隨便下單就能上架的特價商品。對於外界質疑國軍訂購的防寒衣交貨進度落後，粉專直言「只是悲劇來得太突然，空軍英雄來不及換裝，所以才引發這次的爭議」，並呼籲外界理性看待相關討論，避免誤導輿論。

