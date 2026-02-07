總統等級？白營議員爆：外傳藍營中市長民調要5000份

立法院副院長江啟臣（右二）7日先後赴霧峰區公有市場、立法院民主議政園區發放春聯，與會藍委顏寬恒（左二後）、白營台中市議員江和樹（右一）等人。（温予菱攝）

國民黨中央黨部台中市長民調惹議，民眾黨台中市議員江和樹7日表示，藍營現在把民調期間都說出來擬落在3月最後一周，他真的非常擔心台中會失守，也失去像立法院副院長江啟臣這樣的好人才，因為民進黨最會顧電話，屆時藍委楊瓊瓔恐將增加綠營3至4成票數，另也提及，外傳藍營此次民調要收集5000通電話以上，直言這是選總統格局，台中市就這等級嚇死人。

江啟臣今日先後赴霧峰區公有市場、立法院民主議政園區發放春聯，與會包括藍委顏寬恒等人，江和樹說，藍白須團結，台中要幸福，要選擇江江好，直言看見藍營民調原本說不公開，現在卻選擇公開，一看就知道就對江啟臣非常不利。

廣告 廣告

江和樹表示，民進黨最想對上的是楊瓊瓔，因為差距比較小，最後有可能險勝她，直言民進黨最會顧電話，藍營現在把民調期間都說出來擬落在3月最後一周，強調他真的非常擔心，台中市會因此失去一位好人才，也說明楊瓊瓔至少多了民進黨3至4成票數，這是非常恐怖的數據。

江和樹也透露，（外傳）藍營此次民調要收集5000通電話以上，這是選總統格局的民調，台中市長2500份民調就嚇死人，現在竟然要做到5000份以上，這實在是誇張！他們在107年就有一場經驗，當年江啟臣與現任台中市長盧秀燕比拚，民進黨就是支持盧秀燕，試問現在還要繼續這樣嗎？他相信要給好人出頭，台中要更好，就要支持江江好，支持江啟臣。

【看原文連結】