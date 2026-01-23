總統籲國際拒絕中國劃紅線 解決台美雙重課稅創雙贏

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統賴清德今天表示，面對威權國家的威脅，台灣將以謹慎、冷靜且負責任的態度，捍衛自由民主生活方式，並呼籲國際社會不要讓中國任意劃設紅線、破壞區域穩定；為深化台美合作，也期盼美國國會儘速審議通過「解決台美雙重課稅法案」，為雙邊經貿關係創造雙贏。

賴總統下午在總統府接見美國聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego，另譯：蓋耶哥）訪問團致詞時提到，加勒戈2度訪台持續展現對台灣的關心與支持，而加勒戈在眾議員任內是眾院軍事委員會成員，長期關注國際安全與印太情勢，更多次在「國防授權法案」推動友台條文，對此深表感謝。

總統表示，台灣是世界的台灣，是印太和平穩定的樞紐，更是國際社會負責任的一員，愛好和平、也有決心堅定維護現狀。近期中國持續增加在台海周邊以及區域內的軍事行動，搭配經濟、軍事、外交脅迫，以及認知作戰、法律戰等各種手段提高對台壓力，同時引發區域內其他國家的不安，這並非一個負責任大國應有的作為。

總統說，面對威權國家的威脅，台灣不斷提升自我防衛能力，確保區域和平穩定，因為深知台灣必須展現自我防衛的決心，才能獲得其他國家協助。

他強調，台灣將持續以謹慎、冷靜且負責任的態度，捍衛自由民主生活方式，也期盼國際社會不要讓中國任意劃設紅線，破壞區域和平穩定。

總統說，在經濟方面，台灣與美國已完成對等關稅談判，感謝美國在台協會（AIT）處長谷立言的協助，雙邊也簽署投資備忘錄，相信未來台美之間高科技產業合作將更加密切。

他提到，加勒戈來自亞利桑納州，最近台北到鳳凰城的直飛航線已正式啟航，加勒戈此行就是搭乘這條直飛航線。另外，台積電前往亞利桑納州投資，也是台美產業合作代表性成果，可預見在大鳳凰城地區將有更多半導體的生產與研發設施，亦將持續深化台美關係。

總統期盼加勒戈可以協助推動美國國會儘速審議通過「解決台美雙重課稅法案」，為台美經貿夥伴關係創造雙贏。

加勒戈致詞表示，台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。

談到雙重課稅議題，加勒戈說，這是能達成台美雙贏的課題。對於台積電在亞利桑納的投資，當地民眾非常自豪於這段夥伴關係與投資成果；部分亞利桑納州的企業也已在台灣拓展業務，特別是在無人機領域，期待未來能進一步擴大雙邊合作。

加勒戈表示，針對台灣所處的地緣政治環境，美國國會跨黨派持續支持台灣成為國際社會中負責任的一員，並持續有意義的參與其中，也反對任何形式的公開或暗地脅迫，阻撓其他國家以負責任的方式與台灣往來。

加勒戈說，美國樂見台灣在國際社會占有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識。無論美國政局如何變化，台美關係都將持續穩健發展，也將持續堅定捍衛台灣的主權與發展空間。（編輯：林興盟）1150123