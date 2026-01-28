總統籲挺關稅「不看僧面看佛面」 藍：重點在條件

總統賴清德。（圖／翻攝自賴清德臉書）





台美對等關稅定案15%後，仍待國會過關。此時，總統賴清德喊話借鏡南韓案例，盼國會「不看僧面看佛面」，不要推翻談判結果；藍營則回應，重點在於條件內容。行政院秘書長張惇涵，也特別呼籲在野黨別「往內打」。在野立委面對府院黨一致施壓，仍持續質疑，除了投資美國5千億美元之外，還有哪些市場開放條件。

總統賴清德表示：「台灣跟美國這個談判是成功的，所以我是希望，不管從哪個角度來看，我希望在野黨能夠支持。我常講，不看僧面看佛面。」賴總統接受節目專訪，拋出俗語喊話藍白陣營，在國會不要推翻台美關稅談判結果。

立委（國）賴士葆回應：「我猜啦，他的僧面應該就是他自己吧，佛面是不是指的是美國，美國老大哥、美國爸爸的面子一定要顧。」

立委（國）牛煦庭則說：「關鍵是最後貿易協定簽訂的文本，到底除了投資美國5千億美元之外，還有哪些市場開放的條件。」

國民黨立委認為，賴總統會這樣說，是因為看到南韓案例。當時南韓國會遲遲未通過美韓貿易協議，引發川普不滿，突然宣布將關稅由15％調升為25％。

行政院秘書長張惇涵表示：「商總理事長許舒博公開受訪時，講到15%的關稅談判應該是底線，如果有什麼變數導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做？許舒博應該是國民黨的大佬，不是民進黨的側翼。」

面對府院黨一致將壓力給在野黨，在野陣營強調，不願被迫當橡皮圖章。賴總統則強調，國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼。總統也鬆口，願意為了國防特別預算到立院報告、說明清楚。

立委（國）林沛祥表示：「5千億美元等於我們60%的GDP，我們依法審查，也是盡國會議員應有的職責。」

立委（民）鍾佳濱則說：「國會當然不會是橡皮圖章，國會連收都不收，怎麼去蓋橡皮圖章？」

在野黨立委直言，對總統是否到立院報告「不期不待」。朝野僵局難解，如今又有外部因素干擾，國會持續吵翻天。

