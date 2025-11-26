總統籲朝野協商財劃法 須合理分配中央、地方財政

立法院近期2度通過國民黨版《財政收支劃分法》修法，賴清德總統今日(26日)公開喊話，呼籲立法院朝野黨團啟動協商機制，讓行政院版財劃法進委員會討論。他強調。財劃法必須是「合理的中央與地方財政分配」，既能保留中央推動國家政策的基本能力，也能落實地方自治。

行政院日前通過《財政收支劃分法》修正草案並送立法院審議，但在25日立法院程序委員會，藍、白聯手以人數優勢將其暫緩列案。賴清德總統今日公開喊話，指財劃法在野黨修法版本大幅挪移中央財源，已讓明年度中央政府總預算被迫舉債近5千億元、恐違反《公債法》。他呼籲立法院朝野黨團回到協商機制，讓行政院版能進入委員會討論，尋求兼顧中央財政能力與地方自治的可行方案。

總統指出，台灣經濟表現持續強勁，因而推升稅收，讓中央政府得以同時擴增國防預算、推動各項公共建設，並投入0到6歲托育補助、高中職免學費、私校學費補助與長照2.0等社會支出。立法院近期2次修法通過在野黨版財劃法，第一次修法自中央移走4,165億元，使明年中央政府總預算須舉債3,000多億；第二次再挪移2,000多億元，更將導致中央舉債總額逼近5,000億元，不但違反法定債限，更可能衝擊國防、國家重大建設及救災。

總統表示，行政院版財劃法已送抵立院，應交付委員會充分討論，而非在行政院即將提出版本前再度倉促表決。他強調，財劃法必須是「合理的中央與地方財政分配」，既能保留中央推動國家政策的基本能力，也能落實地方自治，他說：『(原音)所以我們希望行政院跟立法院朝野黨團能夠進一步協商，不能夠明知行政院版本送出了，然後直接進一步惡毒、強行表決。沒有經過討論、沒有經過社會溝通、沒有採納行政院意見，這樣的版本很難推動，對國家整體發展是不利的，所以利用這個機會敬請立法院朝野黨團、還有立法跟行政繼續協商財劃法，特別是行政院的財劃法版本已經送到立法院，應該交付委員會討論 。』

賴總統呼籲朝野基於國家整體利益重新協商，盼立法院與行政院攜手找出能兼顧國防、建設、民生、救災與地方發展的平衡版本，讓台灣能在經濟成長動能之下持續前進。(編輯：陳文蔚)