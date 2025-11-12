總統籲為沈伯洋聲援 韓國瑜瞎扯遭卓揆反嗆

立法院長韓國瑜。（圖：韓國瑜臉書）

中國近日以涉「分裂國家罪」，對我國民進黨立委沈伯洋立案偵辦。賴清德總統昨呼籲立法院長韓國瑜挺身而出，捍衛國會尊嚴。韓國瑜今以「桌子四隻腳」出面回應，要求賴廢除台獨綱領、撤回大陸為境外敵對勢力；不過，行政院長卓榮泰反批，國會有責任保護立委，身為院長的韓竟然沈默不語，「難道要吞下去嗎？」





賴清德昨日表示，沈伯洋捍衛國家主權的言論並無違法，中國對台並無實質管轄權，更何況沈伯洋捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制。他期待韓院長站出來維護國會尊嚴、率領跨黨派立委捍衛台灣人民的言論自由。

對此，韓國瑜今卻召開記者會反嗆，賴清德總統點這個名他，顯見「我們可以明顯看得出來，真的是自己生病，讓別人吃藥」。





韓聲稱，台灣安全有四隻腳包含，維護中華民國、維護民主自由、維護好美台關係、維護好兩岸和平，兩個保護、兩個維護是台灣安全最重要的四隻腳。然而，賴總統身兼民進黨主席，卻打斷了三隻腳，只剩下「維護好美台關係」的一隻腳。





因此，韓國瑜提出四大要求，首先，賴清德以民進黨主席身份立刻凍結或廢除台獨綱領，保護中華民國；第二，大罷免後，重新建立行政立法部門良性互動，保護好台灣的民主自由；第三，撤回大陸為境外敵對勢力，讓兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話；第四，繼續鞏固美台關係。





不過，對於韓國瑜的要求，行政院長卓榮泰受訪時則以「兩盤菜」回應。他舉例，桌子上面有兩盤菜，一盤是國民黨主席鄭麗文去祭拜共諜活動，該共諜當時要消滅國民黨、中華民國，更呼應中國「吳石精神」的統戰號召。

卓揆續指，桌上另一盤菜，是中國針對中華民國立委沈伯洋發動的全球追捕，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，身為國會議長的韓院長，也是沉默不語，難道這兩盤菜韓院長都要沉默的吞下去嗎？認為韓國瑜應該給國人一個明確的說法。