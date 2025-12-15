總統籲立院撤回爭議法案 重申願以合憲方式赴國會國情報告

賴清德總統今天(15日)晚間針對院際國政茶敘後發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險。總統指出，立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全，他籲請立法院即刻撤回違背憲法精神的爭議法案，他並重申，願以合憲的方式赴立法院進行國情報告。

面對財劃法爭議、反年改、明年度總預算至今未審等諸多挑戰，賴清德總統15日邀集行政、立法、考試三院院長進行「國政茶敘」，但立法院長韓國瑜婉拒出席，行政院長卓榮泰下午宣布動用「副署權」，不予副署修正版的《財政收支劃分法》，賴總統15日晚間也透過錄影談話指出，對國人說明當前憲政與國政的三大風險。

第一、財政失衡、重大國政停擺的危機。總統表示，根據在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達新台幣5,638億元，未來也勢必年年如此，這不僅直接違反《公共債務法》的上限規定，更將導致政府財政瀕臨崩潰。

第二、年金改革不能走回頭路。總統說，過去政府推動年金改革，目標就是確保年金永續，但是日前立法院通過的反年改法案，將讓年金將提早破產，全體國人必須額外付出將近7千億元來填補年金基金缺口，平均每位國人要付出3萬元。

第三、濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅。總統指出，不僅是財劃法與反年改的修法，更令人憂心的是，現在國會正強行推動的還有一系列對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，這一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則，明年度的中央政府總預算案至今也沒有開始審議。

總統表示，最近印太情勢因中國的各種單邊威脅而進一步升高，攸關我國提升戰力的國防特別預算案被刻意擱置；在野黨還強行推動《離島建設條例》修法，要讓中國的資金、產品在台灣「洗產地」；他們也提出了《國籍法》的修法，讓來自中國的新住民在擔任公職時，可以免除必須單一效忠我國的義務。

總統說，這一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟與國人的權益，都將陷入立即的危機，這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

總統指出，考量立法院強行通過的財劃法，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害，他支持行政院長卓榮泰不副署的決定，他也呼籲立院應立刻撤回爭議法案。總統說：『(原音)我也要在此向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲：請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。』

總統也重申，他願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告，政府不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，也不能讓得來不易的改革走回頭路，更不能容許財政紀律毀於一旦，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來。(編輯：楊翎)