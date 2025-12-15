總統籲立院撤違憲法案 重申合憲方式下願國情報告

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統賴清德今天說，支持行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，籲請立法院即刻撤回傷害國家、違背憲法精神的爭議法案；總統並重申，願意依據憲法增修條文規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

總統府晚間發布新聞稿指出，賴總統在院際國政茶敘後發表錄影談話。

總統提到，大家關注明年度中央政府總預算案的審議進度，以及財政收支劃分法和反年金改革的修法，他今天上午特別邀請行政、立法、考試三院院長來總統府茶敘，期盼能夠透過會面交流，各院共同找出一個符合憲法權力分立、合乎財政紀律、維護世代正義，並確保國家永續發展的最佳方案。比較可惜的是，立法院長韓國瑜今天並未出席。

總統說明，台灣正面臨的3個風險危機，包括，財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，將危及民主憲政與國家安全。

他表示，反年改的法案實施後，年金將提早破產，全體民眾必須額外付出近新台幣7000億元來填補年金基金缺口，平均每位國人要付出3萬元，但勞保、農保和國民年金，以及許多重大的福利施政，都將因此成為犧牲品。

總統說，在野黨推動「離島建設條例」、「國籍法」以及「總統副總統選舉罷免法」等修法，這一系列正在加速推動的濫權立法，不是民主的展現，而是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

總統表示，考量立法院強行通過的財劃法，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害。今天卓榮泰依據憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心，「我支持這樣的決定」。

總統說，他要向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲，「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」。

總統表示，面對此一新的憲政情勢，他要重申，願意依據「憲法增修條文」第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

他強調，不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦。這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來；期盼民眾與他一起堅守這條防線，共同為國家的發展努力，讓台灣繼續在世界舞台上昂首前進。（編輯：蘇龍麒、林克倫）1141215