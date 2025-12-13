總統籲立院速審總預算 憂影響國家發展

賴清德總統今天(13日)下午出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」，他在致詞時表示，政府逐年提高健保總額，明年實質總額將破新台幣兆元，但中央政府總預算至今仍未審議，這勢必會影響醫界與國家發展，他呼籲立法院盡快交付委員會審查，通過國家所需要的預算。

賴清德總統13日下午出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」，與醫界進行交流。總統致詞時表示，他上任後，增加健保總額以改善醫療環境，明年健保總額高達新台幣9,883億元，再加上公務預算投入199億元，整體規模將達1兆82億元。

總統指出，這聽起來是好消息，但立法院至今仍未審查中央政府總預算案，依法應在12月31日前審議完畢，他希望立法院盡快付委審查，否則勢必影響國家發展所需經費。他說：『(原音)預算還沒有審議，現在最大的問題是在這裡，就是憲法規定中央政府總預算最晚在12月31號以前要審議完畢，現在已經12月中了，現在還沒有交付委員會審查，這個事情勢必會影響我們醫界，因為特別是新增的預算，或者是會影響國家的發展。所以，我在這裡也非常希望立法院應該幫中央政府總預算交付委員會來審查，因為這個是國家所需要的預算。』

總統表示，他已交代衛福部長石崇良，健保總額所增加的預算有三大用途，包括執行不同工不同酬，增加辛苦科別、複雜手術或治療方式的給付點值，以留住內外、婦、兒科與急、重、難、罕等科別人才；並應改善醫療院所的硬體與軟體設備，提升醫院服務效能與治療水準；且醫護人員通通都要加薪。他強調，健保施行30年解決很多問題，但也新增出不少問題，必須加以解決。

此外，總統指出，政府也啟動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，由醫療機構提出申請，目標是透過優化環境、人才培育、智慧醫療、社會責任等四大主軸，推動醫療服務提升、深化醫學研究，系統性改革台灣醫療體系。

總統表示，全面智慧化時代已來臨，政府積極打造主權AI，將涵蓋醫療、金融、法律三大面向；由於立法院日前三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，除了保障民眾的隱私權，也開放相關資料，因此，未來主權AI也可加上健保資料，以推進智慧醫療發展。