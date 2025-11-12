總統籲聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：自己生病要別人吃藥。（圖／TVBS）

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，引發台灣政壇高度關注與交鋒。賴清德總統於11日呼籲立法院長韓國瑜應公開聲援沈伯洋，卻遭韓國瑜回嗆「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。

針對賴清德總統的點名要求，韓國瑜今日強硬回應，直指總統「自己生病了，讓別人吃藥」，並批評賴清德身兼民進黨主席，掌握黨政軍情所有權力，卻已「打斷三隻腳」。韓國瑜大嗆，民進黨應該廢除台獨黨綱，才能談如何保護中華民國及台灣的民主自由。韓國瑜同時在社群平台分享辦公室內一幅寫著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」的字畫，表示不需要任何人告誡或鞭策，他會努力把工作做好。

韓國瑜的回應引發綠營強烈不滿。民進黨立委陳培瑜批評，韓國瑜選擇與加害人站在一起，與那些每天威脅恐嚇、拿武器對著台灣的人同一陣線。

面對中國威脅發布全球通緝，沈伯洋表示：「我個人的事小，但台灣的民主事大。」他認為中國最主要的目的是想讓台灣人產生恐懼。

