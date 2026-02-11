總統籲速審國防特別條例 民眾黨團：同意政院版付委、併案審查

賴清德總統今日(11日)偕同三軍司令召開「守護民主台灣國防特別條例」記者會強調，面對中國軍事威脅持續擴大，國軍當前最迫切需求是及時取得先進、精準武器裝備，呼籲立法院盡速審查國防特別條例。民眾黨團隨後召開記者會，總召陳清龍宣布，會將國防軍購條例列為民眾黨優先法案，並宣布也同意政院版條例付委，一起併案審查。

賴清德總統去年11月提出「8年新台幣1.25兆元國防特別條例」，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，不過由於藍白認為條例未提出採購清單，相關條例至今卡關立法院程序委員會。

賴總統今日一早偕同三軍司令再度召開記者會，呼籲國軍當前最迫切需求是及時取得先進、精準武器裝備，憂心若國防特別條例遲未審查，將耽誤部分軍購交付。

總統開完記者會後，民眾黨也隨即召開記者會回應，黨團總召陳清龍表示，為了台灣國防安全，會將國防軍購條例列為民眾黨優先法案，強調民眾黨並不是擋行政院版軍購條例，「我們也同意院版條例可以付委。」大家一起併案監督、審查，他說：『(原音)台灣民眾黨贊成為了台灣國防安全，我們當然要把國防就這樣的軍購條例列為我們台灣民眾黨最最優先的法案，那在這裡我們並不是打行政院版的軍購條例，我們也同意院版的條例可以付委，大家一起在立法院做併案監督、併案審查。』

媒體追問，民眾黨團版本與院版一同付委，前黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌是否同意？並且是否已和國民黨團商討。

陳清龍回應，民眾黨對國防、國家安全堅持理念跟支持，民眾黨有自己的自主、有自己的版本，並再次強調「同意行政院版本進來，一起併案審查」。