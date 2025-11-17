總統籲韓國瑜勿替侵略者找藉口 黃國昌反嗆賴：沒作為只動嘴巴

立委黃國昌。資料照。李政龍攝



中國以涉「分裂國家罪」立案調查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德點名立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓酸賴「自己生病，讓別人吃藥」。賴今（11/17）再喊話「不應該替侵略者找藉口」。民眾黨主席黃國昌批評，賴清德唯一提出的具體作為，就是動動嘴巴，要求韓國瑜幫忙，如果賴清德覺得這些事情都沒有辦法解決，或許是時候慎重的考慮，自己還能不能夠肩負總統職責。

針對韓國瑜不滿賴清德「自己生病，讓別人吃藥」，賴上午受訪表示，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，中國就會有藉口，還是要請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

對此，黃國昌在立法院回應，韓國瑜作為立法院的大家長很清楚的表明，不管是個別的立法委員，還是台灣任何一個公民，本來就不應該遭受這樣的對待。但重點是民進黨政府、賴清德總統，提出了什麼具體的作為？

黃國昌批，賴清德唯一提出的具體作為，就是動動嘴巴，要求韓國瑜幫忙，請賴清德不要忘記，「您是中華民國的總統，保護中華民國的每一位國民，是你總統責無旁貸的責任。」在目前的情況之下，很遺憾的看到，賴清德除了請韓國瑜幫忙以外，到底採取了什麼具體的作為跟措施？

黃國昌強調，中國對台灣，在國際社會上面的打壓，不是現在才存在，一直都存在，「早就存在了，而且一直都是現在進行式」，國人關心的是，我們的總統、執政黨、政府到底做了什麼，提出了什麼有效的方式來加以反制、來保護中華民國的國民。

他嗆聲，如果賴清德覺得這些事情都沒有辦法解決，要找別人幫忙的話，「那或許是時候賴清德慎重的考慮，自己還能不能夠肩負他這個職責。」

此外，針對日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言，前總統馬英九批評「躁進言行」，前國民黨主席洪秀柱也嗆聲說，「台海的事，關妳日本人什麼事？」兩人臉書被出征。黃國昌對此表示，中國跟日本彼此之間外交上面的紛爭，日本要怎麼樣的反應，過去在這段時間當中，從媒體上面的報導也看到，日本社會也有各式各樣多元的討論。

黃國昌強調，比較重要的事情是站在台灣的立場，怎麼樣藉由團結台灣、壯大台灣，來實質的捍衛台灣自由、民主、人權、法治的生活方式，他認為這個才是現在的政府應該真正好好思考的問題。

