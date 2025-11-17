總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 學者：立委人身安全是立法院長職責所在

中國近期以分裂國家為由施以「長臂管轄」，揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，賴清德總統及立法院長韓國瑜為此隔空喊話。學者認為，身為立法院長的韓國瑜其實是全世界最應該為沈伯洋安全負責的人，結果他卻檢討自己人，相關發言並不妥當，且國民黨團建議成立「立法院兩岸事務因應對策小組」也只是煙霧彈，完全是在轉移焦點。

中國近期以分裂國家為由施以「長臂管轄」，揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院長韓國瑜並未依賴清德總統的呼籲聲援沈伯洋，而是提出「台灣安全4支腳」理論，賴總統今天再度喊話，請韓國瑜三思，希望能一致對外，而非為侵略者找藉口。

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫分析指出，賴總統呼籲韓國瑜聲援沈伯洋其實有所本，因為立法院長是由立委互選產生，相當於所有立委的代表，而且他擁有警察權，有責任維護立法院的秩序、確保立委的生命安全，所以，全世界最應該為沈伯洋安全負責的人就是韓國瑜，而且他能做的事還有很多。陳俐甫說：『(原音)他這個發言方式完全逃避立法院長可以做的責任，例如立法院長可以譴責，或是立法院提案、通過決議，或他個人表達意見，他有很多的做法，或是聯合...立法院有跟全世界各國的國會有一些平台、有一些連結，就是要求全世界友好我國立法院的國會都替我們來聲援，然後確保沈伯洋到這些國家都不會被抓捕，這就是立法院應該做的正常作為。』

東海大學政治學系教授兼系主任張峻豪也認為，身為立法院長非但沒有聲援自己的同事，還對內檢討自己人，韓國瑜的發言較為不妥。

張峻豪並認為，當中國長臂管轄的作為與政治宣示越來越多，在國際社會激起的反感也一定會越來越高漲。他說：『(原音)我覺得中國同樣也要面對這種反中的情緒因此而高漲的情況之下，那國際社會整個對中國的反感，進而對於台灣的支持度就會相對地提升，我覺得這個也是未來值得觀察的另外一點。』

另外，針對國民黨團建議成立「立法院兩岸事務因應對策小組」打開溝通管道，陳俐甫直言「這是煙霧彈」。他指出，不只韓國瑜去過中聯辦，國民黨團總召傅崐萁也一天到晚訪問中國，甚至見過中國政協主席王滬寧，可見許多國民黨立委跟中共高層早就有溝通管道，「何必成立兩岸小組？」他認為這完全是在轉移焦點，而民進黨立委加入這個小組也沒用，因為中共不會跟民進黨接觸，除非民進黨接受九二共識。

至於台灣民眾出國是否需要避開與中國已簽下引渡條約或協定的國家？張峻豪認為當然要避免非必要的旅行；陳俐甫則建議民眾應盡量避免在中、港、澳過境轉機，且不要搭乘任何中國籍船隻或飛行器，因為這都是中國國內法可以直接合法行使的範圍，最好別以身試法。(編輯：宋皖媛)