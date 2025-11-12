總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠盼國會勿置身事外 藍盼重啟兩岸對話

中國官媒央視日前揚言「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援沈伯洋。對此，民進黨團今天(12日)表示，基於捍衛國會尊嚴，韓國瑜絕對不能置身事外。國民黨團則希望賴總統拿掉「把中國列為境外敵對勢力」這句話，並建議透過國會兩岸事務因應對策小組重啟兩岸對話。

中國官媒央視日前揚言將透過國際刑警組織與跨境合作在全球抓捕沈伯洋。賴清德總統11日表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋。

廣告 廣告

國民黨團首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭在今天上午召開記者會，表示國民黨團認為中華民國立委應受到保護，但「解鈴還需繫鈴人」，他們建請賴總統拿掉過去所說「把中國列為境外敵對勢力」這句話，兩岸才有進一步交涉與溝通的空間。他們也建議透過「立法院兩岸事務因應對策小組」重啟兩岸對話。牛煦庭：『(原音)我們希望問題可以被解決，大家可以共商對策，不管是在民進黨兩岸的立場，解鈴還須繫鈴人，要不要主動釋出一點善意、降一降溫？或者是透過立法院的兩岸事務因應對策小組的運作來開啟一個新的溝通管道，我希望大家用開放的心態來看待，用解決問題的核心邏輯出發。』

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則指出，日前朝野協商時，民進黨團曾提出期盼朝野一致性反制中國跨境鎮壓的共同聲明，但遺憾國民黨團和民眾黨團仍不敢對中國說不。

吳思瑤說，對於中國公然把黑手伸入立法院，她呼籲身為立法院大家長的韓國瑜基於捍衛國會尊嚴，絕對不能置身事外，更不能無動於衷。吳思瑤：『(原音)賴總統作為國家元首，他絕對不能容許、容忍台灣國會民意最高殿堂受到中共任何方式的打壓。當然我們看到行政部門該進行回應、該進行譴責的，從外交部、陸委會、警政署，乃至於國安會都有清楚的回應，現在就等立法院、就等韓國瑜了，韓國瑜要持續的麻木不仁、無動於衷嗎?』

民進黨立委范雲則指出，對中政策跨國議會聯盟(IPAC)日前決議共同打擊跨國鎮壓，IPAC成員國均承諾敦促其政府遵守國際人權義務，採取具體行動制止跨國鎮壓行為，包括對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產或追究刑責，並建立更完善的通報機制。