總統約見同意讓賢！吳豊山宣布12/31卸任海基會董事長

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今日召開董監事會議，海基會董事長吳豊山宣布請辭，「今天是我最後一次主持董監事聯席會議，上週五總統約見，徵詢我對海基會人事的意見，因為社會都有下台的身影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，所以我當然欣然同意讓賢，自己工作到12月31日下午，下台一鞠躬」。

吳豊山指出，海基會是我國治權不及於對岸，所設立的一個白手套，負責與對口單位海協會處理兩岸交流事務。海基會1991年成立以來，已經處理超過900萬件兩岸文書事務，外界若認為海基會工作已經停擺，這是嚴重的誤會。

據了解，吳豊山於2024年11月4日正式上任，接任海基會董事長一職，填補了前任董事長鄭文燦請辭後近4個月的空缺。他上任後，呼籲兩岸在「兩會」框架下同步堆疊善意，共同追求兩岸和平發展與繁榮，但中共至今已讀不回。

