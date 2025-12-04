總統紐時專訪 國際法學者分析：明確傳達「台灣利益」即「全球利益」

總統賴清德今(4)日接受 《紐約時報》舉辦之「DealBook Summit」視訊專訪。總統府提供



《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」（交易錄峰會）於美東時間12月3日舉行，總統賴清德以特邀貴賓身分接受專訪。遠景基金會副執行長、國際法學者宋承恩認為，除了讓國際觀眾聽到台灣最高領導人闡述這麼多「直球對決」的議題，能夠耳目一新，更重要的，是總統傳遞的核心訊息即「幫助台灣，就是幫助自己，而全球的利益，大家是共同的利益，台灣會是一個穩健、可靠的夥伴」。

宋承恩表示，這次的提問其實非常的單刀直入，比如說問到台灣的準備，總統直言，我們要確保和平，必須要強化自己的能力，而且就是做最周全的打算，且台灣也不會隨著中國的時間表起舞，而是先強化自我防衛能力。

宋承恩指出，總統也特別強調從《台灣關係法》到歷屆的美國行政部門迄今，川普政府其實跟台灣的合作都一直在晉升；至於晶片方面，總統也說明得非常清楚，台灣晶片產業是全球的產業，更是全球合作，台灣作為美國的發展夥伴，也暗示了美國政府可以更積極投入，促使台美間有更深的合作。

此外，宋承恩分析，針對中國經濟問題，總統認為，若中國能更注意民生，而不是注意領土擴張，其實台灣也是願意幫助中國。所以總的來說，總統從這些點能夠串成一條線，這條線就是「台灣的利益，就是全球的利益」，而台灣並不是一個覺得我們在威脅之下，危機重重的一個地方，而是我們非常穩健的聲音，而且我們非常可靠的夥伴，跟國際之間來講明說：「幫助台灣，就是幫助自己，而全球的利益，大家是共同的利益，台灣會是一個穩健、可靠的夥伴」。

宋承恩說，相信對美國的觀眾來說、全球的觀眾來說，能夠從總統的口中親耳聽到這樣的訊息，對於國際了解台灣會是有非常大的幫助。

