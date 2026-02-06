總統級外送！登3000公尺高山慰問國軍 賴清德備薑母鴨、羊肉爐送暖

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德勗勉海軍小雪山雷達站（圖／總統府提供）

農曆春節將至，全台已經開始瀰漫過年氣氛，但在偏遠地區、在高山上，仍有一群國軍官兵堅守崗位，持續守衛台灣安全。為了表達對國軍的感謝，總統賴清德今（6）日特別登上位於海拔3020公尺、全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，親上山巔慰問前線的國軍弟兄姊妹，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、汽水等登上三千公尺高山，「總統級外送」給海軍雷達站官兵送上最暖慰問。

隨著農曆新年的腳步接近，賴清德近日先後前往國軍多處營區、基地視導，了解國軍戰備情形，同時關懷官兵，感謝國軍不分晝夜守護國家。上週前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，賴清德感謝花防部官兵在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌來自各軍種支援的近萬人救災兵力，不遺餘力投入救災工作。

賴清德今日親自登上全國海拔最高的海軍單位「小雪山雷達站」慰勞國軍，抵達後先聽取任務簡報，並視導海情作業，隨後也透過迅指系統與鄭和艦官士兵通話，感謝大家巡弋台灣周邊海域、守護海疆，因為有大家堅守崗位，國人才能安心、放心。

賴清德說，冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。農曆春節即將到來，賴清德除了代表全體國人再次感謝大家的辛勞，也向官士兵拜早年，祝福新年快樂、七喜春來，身體健康、家庭美滿幸福。

總統賴清德勗勉海軍小雪山雷達站，並透過迅指系統與鄭和艦官士兵通話，感謝大家巡弋台灣周邊海域、守護海疆。（圖／總統府提供）

賴清德午間與幹部及官兵代表會餐時致詞也表示，農曆新年將屆，今天特別前來海軍小雪山雷達站向大家拜年，感謝大家在標高3020公尺的偏遠高地，一年 365天、一天24小時，全年無休守護國家。從小雪山雷達站鍾岐宏站長製作的意象圖版可以清楚看出小雪山雷達站的重要性，「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是士兵官對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

賴清德期盼國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全。因此，期盼國人不分朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。他也再次呼籲，立法院能如期審查及通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

賴清德表示，在過年之際，看到國軍這麼辛勞，除了表達感動及感謝以外，希望全體國人都能支持國軍。並祝福官士兵新年快樂、工作順利、身體健康、家庭美滿幸福、七喜春來。

此次賴清德慰問的中部地區小雪山雷達站，是標高3020公尺的極高山軍事基地，因為地處高海拔，時常需要面臨寒冷、缺氧、大雪及雷擊等威脅，外在環境辛苦。

考量到小雪山地處偏遠、物資整補極度不易，賴清德也特別準備薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水以及多款泡麵上山，感謝不分晝夜堅守崗位、保衛國家的小雪山國軍官兵，日前國防部長顧立雄也帶著麻辣火鍋前往慰問，用最暖的問候向官兵們拜早年。

