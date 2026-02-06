總統級外送！賴清德登三千公尺高山送薑母鴨、羊肉爐慰勞國軍。（總統府提供)

農曆春節將至，全台已經開始瀰漫過年氣氛，但在偏遠地區、在高山上，仍有一群國軍官兵堅守崗位，持續守衛台灣安全。府方人士表示，為了表達對國軍的感謝，總統賴清德今日特別登上位於海拔3020公尺、全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，親上山巔慰問前線的國軍弟兄姊妹，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、蘋果西打、黑松沙士等登上三千公尺高山，「總統級外送」要給海軍雷達站官兵送上最暖慰問。

靠近農曆春節，賴總統近日先後前往國軍多處營區、基地視導，了解國軍戰備情形，同時也關懷官兵，感謝國軍不分晝夜守護國家。

府方人士指出，上週賴總統前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝花防部官兵在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌來自各軍種支援的近萬人救災兵力，不遺餘力投入救災工作。

府方人士表示，今日賴總統則親自登上全國海拔最高的海軍單位「小雪山雷達站」慰勞國軍，考量到小雪山地處偏遠、物資整補極度不易，總統特別準備薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、蘋果西打、黑松沙士以及多款泡麵上山，感謝不分晝夜堅守崗位、保衛國家的小雪山國軍官兵。

府方人士強調，此次賴總統慰問的中部地區小雪山雷達站，是標高3020公尺的極高山軍事基地，因為地處高海拔，時常需要面臨寒冷、缺氧、大雪及雷擊等威脅，外在環境辛苦。

