總統級外送！賴清德登3000公尺高山 帶薑母鴨、羊肉爐為國軍加菜

賴清德前往台中勗勉海軍小雪山雷達站。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，總統賴清德近日赴全台各地勗勉國軍。他今（6）日登上位於海拔3020公尺、全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，親上山巔慰問前線的國軍弟兄姊妹，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶，以及汽水等「總統級外送」要給海軍雷達站官兵加菜。

賴清德帶上薑母鴨、羊肉爐、薑母茶等慰勞國軍辛勞。 圖：總統府提供

賴清德近日先後前往國軍多處營區、基地視導，了解國軍戰備情形，同時也關懷官兵，感謝國軍不分晝夜守護國家。他上週前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝花防部官兵在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌來自各軍種支援的近萬人救災兵力，不遺餘力投入救災工作。

賴清德今日則親自登上全國海拔最高的海軍單位「小雪山雷達站」慰勞國軍。考量到小雪山地處偏遠、物資整補極度不易，他特別準備薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水，以及多款泡麵上山，感謝不分晝夜堅守崗位、保衛國家的小雪山國軍官兵。

此次賴清德慰問的中部地區小雪山雷達站，是標高3020公尺的極高山軍事基地，因為地處高海拔，時常需要面臨寒冷、缺氧、大雪及雷擊等威脅，外在環境辛苦。

賴清德期盼國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全。他並再次呼籲，立法院能如期審查及通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

