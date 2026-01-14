總統級授權！他幫蔡英文「加碼」1事萬人跪謝 釣出本尊44字回應

政治中心／陳慈鈴報導

今年的蔡英文春聯為「福氣加碼」，由何景窗老師題字。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

很多政治人物都會在各大社交平台「海巡」，針對特定貼文或內容進行回覆，此舉往往引起關注。近日有網友幫前總統蔡英文「加碼」做了一件事，不僅獲得網友的感謝，也意外釣出本尊親自回應，被視為總統級授權！

蔡英文於12日在臉書公布今年的「蔡英文春聯」變換風格，希望可以平易近人、簡單好懂一點。因此她選了「福氣加碼」四個字，並請何景窗老師幫忙題字。希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！領取方式也很簡單，開放大家自行印製，只要加入蔡英文的官方LINE帳號，就可以得到下載連結。

一名熱心的網友就在《Threads》分享，不僅幫忙調整好適合7-11列印的A4 / A3 尺寸，還附上了裁切線，並提供ibon取件編號，提供4種尺寸給大家直接列印。貼文曝光後，至今已經吸引超過1.6萬名網友按讚，並陸續留言表示感謝。

原PO的貼心舉動，釣出蔡英文本人親自回覆，「謝謝你幫我的春聯印製『加碼』，也謝謝大家喜歡今年的風格，再次祝福大家福氣滿滿、新年快樂！」原PO也回應，「謝謝小英總統的鼓勵。」

