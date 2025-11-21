總統級業配！賴清德大啖日本海鮮新聞登上日電車、秋葉原電視牆...網讚：這是我推的總統

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中方反彈，中國宣布禁止日本水產品進口。總統賴清德昨（20）日在社群平台上傳午餐照，大啖日本產地海鮮，讓日本網友直呼「好暖心」，後續更有多名網友在社群平台上傳照片，原來賴清德吃日料的新聞已在日本電車、甚至秋葉原電視牆播送，讓人直呼「總統級的業配猝不及防」！

賴清德昨日在包括X平台（前Twitter）等多個社群媒體上，以中文和日文發布訊息，表示「今天的午餐是壽司還有味增湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」；雖然未直接提及中國的禁令，但在此時分享日本產地的海鮮，力挺日本海產用意不言而喻。

此一貼文立刻造成討論，不少日本網友表達感感動，直言「我們日本人真的很感謝您溫暖人心的評論」、「謝謝您讓大家吃得這麼開心」、「我們日本人永遠與台灣站在一起」。

另外，昨日更有多名網友在Threads發文指出，在東急田園都市線、大阪御堂筋線，甚至在秋葉原在街道上的電視牆，都看到新聞跑馬燈播放日媒「共同社」快訊，以「台湾総統、すしランチで日本支援」（台灣總統以壽司午餐支持日本）為標題，搭配賴清德拿著生魚片壽司的照片，表示賴清德午餐選擇鹿兒島比目魚與北海道干貝，展現支持日本漁業的態度，照片還寫下「總統府提供」。

照片傳播後，不少網友紛紛留言讚道「威廉今天這個動作很讚」、「就是要這樣表態，挺我們的盟友才不會心寒!」、「這是我推的總統」、「小粉紅又要破防了⋯哪一個不是國家的地方會有總統府」、「出現在電車上超酷的」、「總統級的業配猝不及防」、「安倍先生，你看到了嗎，你對台灣的恩情沒有被遺忘！！」。

（圖片來源：wu._5888、lukechen2024 Threads）

