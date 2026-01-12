總統級祝福！蔡英文2026春聯「福氣加碼」 即日起加入官方LINE就可下載

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

前總統蔡英文今（12）日公布今年的「小英春聯」，她表示這次風格跟以往不同，為了更平易近人、簡單好懂一點，因此選用「福氣加碼」四個字，還請了何景窗老師提字，並祝福大家在新的一年不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼。

前總統蔡英文今（12）日公布今年的「小英春聯」。（圖／蔡英文臉書）

蔡英文在臉書表示，去爬山的時候，偶爾會看到有人貼「蔡英文的春聯」。因此她決定，今年的春聯也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點。

蔡英文介紹，這次選了「福氣加碼」四個字，並請了何景窗老師替她提字。「希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！」

蔡英文說明，春聯從今天開始開放下載，只要加入她的官方LINE帳號，就可以得到下載連結，民眾可以自行印製做使用。貼文曝光後，網友們也紛紛讚賞：「福氣加碼！台灣更好！」、「好文青的春聯」、「何景窗老師的字～～～太好看了嗚嗚嗚」、「小英總統最貼心」、「天啊，台灣媽媽的春聯太可愛了，好喜歡喔」。

