總統級美食展現台式熱情 為「橘色惡魔」與「翡翠騎士」接風暖胃也暖心

日本的「翡翠騎士」與「橘色惡魔」受邀來台演出，為迎接這群貴客，文總、副總統蕭美琴連兩晚準備台式宵夜款待。（文總提供）

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」17日晚抵達台灣，昨（18日）與京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」在西門町合體演出。為了迎接這群日本來的青春貴客，文化總會與副總統蕭美琴連續兩晚準備了台式宵夜，用台灣美食溫暖貴客們的胃。

首波接風由主辦單位文總發起，祕書長李厚慶表示，繼17日晚間端出萬華百年老店「川業肉圓」搭配「喜樂紅豆餅」，「翡翠騎士」與「橘色惡魔」在昨日西門町合體演出後，副總統蕭美琴也為兩校約280名師生送上米其林級別驚喜，除了有雙月食品社滷肉飯，更有三種湯品為干貝燉雞湯、蛤蜊燉雞湯、蒜頭瘦肉湯，供日本師生們選用，也為橘色惡魔與翡翠騎士補充體力！

副總統蕭美琴準備了雙月滷肉飯外，還有三種湯品為干貝燉雞湯、蛤蜊燉雞湯、蒜頭瘦肉湯，供日本師生們選用。（文總提供）

18日在西門町演出，日本貴客們選用台式美食宵夜。（文總提供）

除了文總及副總統蕭美琴連兩晚送上宵夜，據了解，總統賴清德也將在今晚展現台灣的熱情，總統府選定極具代表性的「鹹酥雞」做為驚喜，更要求在黃金1小時內完成製作並直送供餐地點，以確保學生拿到手時還是「熱騰騰、會燙口」的最高品質。

文總表示，由文總、玉山銀行、玉山文教基金會主辦的「2025台灣遠征 吹響友誼 舞動青春」，邀來「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部、「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部，為造福廣大無法到場的台灣民眾甚至是海外粉絲，本次更特別與Hami Video平台合作直播觀看，線上票券販售至開演前30分鐘，請大家千萬不要錯過這個千載難逢的機會。隨後橘色惡魔將南下高雄、屏東，翡翠騎士則前往嘉義，繼續這趟熱血的台灣遠征。詳詢文總官方臉書。

