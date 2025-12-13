總統罵完藍白又約喝茶！ 韓國瑜婉拒出席國政茶敘

立法院長韓國瑜。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）





總統府原訂邀請行政、立法、考試院院長在下周一進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜讓賴總統碰了軟釘子，表達不克出席，總統賴清德今天（13）再向韓國瑜喊話，知道韓院長也有難言之隱，不過，請他再思考一下。

立法院長韓國瑜：「立法院是火氣很旺的地方，特別需要這份基督徒的愛與寬容。」立法院長韓國瑜出席福音晚會，戴上耶誕帽，希望愛與寬容能傳進立法院，只是朝野持續對立，在大罷免大失敗後，沒有如總統賴清德所說，社會必須休養生息，賴總統邀請韓國瑜進行國政茶敘，遭到婉拒。

記者：「院長！總統是不是要召開院際會商，你會去嗎？」韓院長表達不克出席，府方表示感到意外與不解，立院人士說，立院方面早已向府方表明韓國瑜可以出席不限特定議題的五院茶敘，但若是限制議題及僅限三院，韓國瑜無法代表合議制的立法院發言。

立委（國）李彥秀：「主導政治對抗，後續再以國政茶敘的方式進行準院際協調，這就是標準的兩面手法。」

立委（國）賴士葆：「罵藍白，又要叫立法院長去開會，真的是莫名其妙。」

民眾黨主席黃國昌：「韓院長說話非常有藝術，他是在給賴清德總統留面子，給他下台階。」

韓國瑜或許就是看到賴總統一天內祭出三波攻勢，12日一早先重批藍白主導通過各種法案嚴重影響國家安全，隨後召集民進黨立委進行便當會，支持行政院採取合憲途徑進行必要制衡，也就是說，藍白通過的法案「不副署」或「副署之後不執行」都不違憲，才剛罵完，到了傍晚又要約茶敘，最後就是韓國瑜給總統碰了軟釘子。

總統賴清德：「我們希望韓院長能夠再考慮一下，我們知道韓院長有難言之隱，不過請他再思考一下。」

