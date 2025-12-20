總統聽取北市隨機襲擊專案報告 指示制度化建立反恐維安

賴清德總統今（二十）日上午前往內政部警政署，聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，賴總統責成相關部會成立專案小組，對兇嫌背景、犯案動機、有無共犯及幕後指使等進行全面深入的調查，並將以此案為鑑，強化捷運、機場、車站等人流密集場所的警力部署，制度化建立反恐與快速打擊部隊的應變機制，全力確保民眾安全與社會安定。

昨天傍晚下班尖峰時間在台北車站及捷運中山站、誠品南京西路店，發生廿七歲妨害兵役通緝犯男子張文，有計劃的在車站內投擲煙霧彈及持刀隨機殺人，造成四人死亡（含犯嫌跳樓身亡）、十一人輕重傷的恐怖攻擊事件。賴總統與行政院長卓榮泰於今日上午分別前往醫院探視仍住院中的六位傷患，除了感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供民眾最好的醫療協助，也特別向在這次事件中不幸身亡的民眾表達深切哀悼並慰問家屬，同時向在事件過程中奮勇阻止兇手傷害民眾或是現場救助受傷民眾的國人表達敬意與感謝。

賴總統也感謝卓院長昨天晚間第一時間就前往北車了解整體情況，指揮相關部會成立專案小組，並肯定臺北市長蔣萬安籌組緊急維安應變專案小組。賴總統期盼當此重大時刻，中央地方攜手合作、不分黨派，共同應對此一重大事件。不僅要把衝擊降到最低，也希望能檢討改進並建立制度，預防事件發生或是當發生時可以快速因應，保護民眾安全。

賴總統並提出三項指示，第一，在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務外，後續長時間的健康照護與心理輔導應該要有計劃性地推動，請中央政府跟地方政府共同合作。

第二，要強化成立專案小組的功能，法務部長鄭銘謙今日稍早提到，臺灣高等檢察署已經指揮相關單位成立專案小組，希望專案小組全面、深入、擴大對本案件進行調查，了解兇手背景、犯案動機、是否有幫兇、受人指使及金錢來源為何，一定要持續追查，務必向社會大眾公布真相，讓民眾清楚了解一切情況。

第三，要以此案件為鑑，在機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要活動加強部署警力，持續檢討精進擴大並且建立制度，讓快速反應部隊發揮功能，同時制度化建立反恐警力作為。不論此案件最後調查結果為何，面對此種有計劃性的先從網路購買煙霧彈、個人製作為數不少的汽油彈，最後甚至跳樓自殺的事件，我們都應該要更謹慎、更積極地建立一套制度。