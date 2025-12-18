總統肯定吳豊山完成階段性任務 將敦聘擔任資政

（中央社記者溫貴香台北18日電）海基會董事長吳豊山今天宣布請辭，總統府表示，總統賴清德誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人的付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻；未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

海峽交流基金會18日下午舉行第12屆董監事第9次聯席會議，董事長吳豊山在會議上宣布辭職，任職至今年12月31日。

總統府發言人郭雅慧晚間表示，賴總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人的付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。吳豊山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會人員穩健推動既有業務、強化為民服務。

郭雅慧說，總統未來仍將持續借重吳豊山的所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧強調，總統肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。（編輯：林克倫）1141218