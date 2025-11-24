總統肯定基層診所第一線守護國人健康 盼打造健康台灣

賴清德總統今天（24日）接見「中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長」，肯定診所協會全聯會長期堅守國人健康的貢獻與付出。並表示，政府將持續聚焦於強化全人照護與慢性病管理、營造友善醫事人員環境及推動通訊醫療與數位轉型等三大方向。

診所不僅是國人有疑難雜症第一個想到的地方，更是社區健康的堡壘，總統賴清德感謝診所協會全聯會及各縣市協會，長期堅守健康第一線崗位的辛苦。隨著臺灣邁入超高齡社會，診所將承擔更多責任，也需要與鄰里更多連結，更需要「主動出擊」。並表示，基層院所都積極配合社區巡迴篩檢、衛教宣導，並與地方衛生局合作辦理活動提升國人的健康。

總統賴清德也談到明年度將聚焦三大方向，第一，強化全人照護與慢性病管理，特別保障0到6歲兒童醫療與居家照護服務；第二，營造友善醫事人員環境，透過提升診察費與護理照護量能，穩定醫療服務供給；第三，推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療可近性與效率。

總統賴清德強調，未來政府將繼續提供更多資源，穩定醫療服務供給，並且強化分級醫療、落實醫療上的科技與數位轉型，希望能持續與全國診所代表們合作，進一步打造更堅韌、公平、永續的「健康台灣」。