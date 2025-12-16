總統肯定記帳士守護國家財政秩序 打造更進步的台灣
（中央社記者溫貴香台北16日電）總統賴清德今天肯定記帳士不僅是政府推動稅制改革與精進稅政的重要夥伴，更在防制洗錢、打擊資恐、守護國家財政秩序方面扮演關鍵角色。他並說，政府將持續精進稅制及推動稅務數位化，打造更進步的台灣。
總統府晚間發布新聞稿指出，總統下午出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第五屆第三次會員代表大會」致詞提到，面對國際政經局勢的快速變化，稅制與稅政必須與時俱進。全球供應鏈重組、數位經濟與跨境交易的興起，使納稅事務更加專業化和複雜化。尤其中小企業更需要專業人士的協助，去年記帳士接受企業的委託，不論是辦理所得稅結算申報或是營業稅申報，案件數都比以往成長，顯示專業深受社會高度肯定。
總統說，記帳士除了協助企業申報與導入新制度，在防制洗錢與打擊資恐方面同樣扮演關鍵角色。也感謝全聯會的鼎力協助，推動洗錢防制及打擊資恐業務，讓台灣在亞太洗錢防制組織（APG）的追蹤報告中得以維持良好的成績。這不僅是對大家在專業上的肯定，更大幅提升國際社會對台灣金融秩序與法制環境的信賴。
總統表示，未來政府會秉持「公平課稅、合理負擔」的方向精進稅制，降低民眾與企業的遵從成本，同時推動稅務數位化與服務創新，讓線上申報、即時查詢、智慧輔助等工具更友善，也更符合記帳士與企業的需求。
總統提到，在野黨日前強行通過的財劃法版本一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達新台幣5638億元，未來年年都將如此，這不僅違反「公共債務法」的上限規定，更削弱中央財政、破壞財政永續，也會排擠政府推動重要民生政策，相信以記帳士的專業，也不會樂於看到這樣的情況。
他並表示，支持行政院長卓榮泰不予副署的決定，期盼各方共同努力，透過合憲、合法的途徑，讓地方能夠建設發展，又能保有中央穩健的財政，讓國家可以持續進步。
總統說，中央政府總預算案的每一分資源都攸關民眾的生活和照顧，就像TPASS是政府為了減輕民眾交通負擔的政策，原先實施期限將到今年底為止，而行政院已經核定新計畫，並編列在明年度中央政府總預算，如果中央政府總預算未能通過，新的TPASS服務就可能中斷。
總統期盼立法院能儘速審議總預算案，讓TPASS及各項福國利民的政策可以順利推動。為了打造更進步的台灣，期待大家一起繼續努力。（編輯：蘇龍麒）1141216
