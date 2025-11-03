總統能不能決定對外國加徵關稅? 美最高法院將辦聽證會 川普宣布不出席

美國最高法院將於 5 日舉行聽證會，針對美國總統川普援引《國際緊急經濟權利法》向他國課徵關稅的行為是否違法展開討論。雖然川普先前曾宣布將出席聽證會，但他在 2 日受訪時取消了出席的計畫，呼籲民眾提升對該聽證會的關注。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普於今年 4 月援引《國際緊急經濟權利法》對全球貿易夥伴加徵對等關稅，對國際經濟環境造成巨大的衝擊。雖然美國下級法院接連判決川普越權敗訴，但川普政府仍持續上訴，最高法院預計將於 5 日舉辦案件聽證會。就在此時，曾高調宣布出席聽證會的川普卻突然改變態度、取消出席聽證會的計畫，外界認為相關行為可能是川普「十分重視」此次辯論結果的具體表現。

根據中國《觀察者網》報導，當地時間 2 日，川普在「空軍一號」上接受記者訪問時，宣布自己將不會出席最高法院 5 日舉行的聽證會。川普稱，雖然他很想出席聽證會，但他不希望他的任何舉動轉移民眾對相關議題的關注程度，「這件事情對我們的國家十分重要，反而與我本人無關」。

美國最高法院。 圖:翻攝自X帳號@CharliesWhiskey

隨後，川普也透過社群平台「Truth Social」發布公開聲明，強調此次的關稅聽證會將成為「美國歷史上最重要的案件之一」，認為如果美國總統不能使用關稅干涉與他國的貿易，「美國將會在與世界各國，尤其是『主要經濟體』中的競爭處於劣勢的地位，甚至可能因此面臨『毀滅』的命運」。

川普進一步指出，如果最高法院能判他勝訴，美國將得以維持世界上最富裕、最安全國家的地位；反之，如果最高法院判他敗訴，「美國將可能因此淪落成第三世界國家」。川普稱，這是美國最高法院有史以來最為重要、影響最深遠的裁決之一，呼籲美國民眾關注此次聽證會的結果。

參院共和黨領袖米奇·麥康諾（Mitch McConnell）在投票前公開表示，他將支持終止川普關稅權限的決議案。 圖：翻攝自 X Republicans against Trump

報導稱，川普曾於當地時間 15 日受訪時，透露自己準備出席最高法院舉辦的聽證會，親自旁聽大法官們針對關稅措施是否合法的口頭辯論。然而，該項提議卻遭到民主黨與部分共和黨人士的反對，認為川普親自出席聽證會可能被解讀為「向大法官恐嚇、施壓」，建議川普取消這類「不明智的行動」。

該報導表示，美國最高法院此次舉行的聽證會，將成為川普擴張行政權行動的一次「大考」，對川普的經濟、貿易政策帶來巨大的影響。《英國廣播公司》( BBC ) 也發布報導分析稱，如果最高法院傾向支持原告，川普推動的全球大範圍關稅政策將被立即中止，美國政府也可能需要向各個企業退還已經徵收的關稅稅款。

