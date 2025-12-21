「總統自以為是主權者！」台大政治系教授：完全沒有人民授權的少數政府

行政院院長卓榮泰15日宣布拒絕副署《財政收支劃分法》修正案，民眾黨今（21）日對此舉行「 憲政還是亂政？—從拒絕副署看行政權的邊界與失控」論壇。台大政治學系教授陳淳文於會中表示，若如法國一樣遵循多數原則，必定出現多數政府，則當前問題俱不存在。​

陳淳文指出，1789年爆發法國大革命，法王路易十六與家人被革命派拘禁，1793年1月21日法王被送上斷頭台，其被指控的30餘項罪名中，最重要的分別是「企圖解散國民議會」、「拒絕簽署廢除特權的法律」、「拒絕簽署人權宣言」以及「企圖私通並逃亡外國」。

陳淳文表示，國家的主權移轉到了人民，可是人民那麼多，因此要有人民的代表，也就是議會。那為何制度上還會允許行政權可以阻止立法權？這就要回到權力分立，剛性的權力分立以美國式總統制為例，行政立法嚴格分離，各自有自己的權限，行政沒有法案提案權，不能主導立法。

陳淳文提到，而柔性的權力分立，則是議會內閣與半總統制，行政為最主要的法案提案者，行政主導立法。覆議權存在的功能，便是修正法律瑕疵並避免窒礙難行，因此，在不同憲政體制下，行政立法互動關係不同，行政如何阻止立法權，憲法自有明確規範。

陳淳文指出，我國《憲法》從已修正式內閣制改為接近法國第五共和《憲法》的半總統制，但法國從1958年至今67年間，共只提出3次覆議，我們不用短短幾天就8次了，為什麼會差這麼多？因為法國總統向來依國會席次情形任命總理組閣，政府原則上獲國會多數支持，自無覆議之理。

陳淳文表示，當總統所屬政黨未能取得國會多數席次時，總統選擇閣揆必須尊重國會席次，找尋能取得國會多數支持的人組閣，把權力交出去，不是一個人說了算，此為共治政府，也永遠都是多數政府。覆議與不信任案的制度意義，是檢視政府是否仍有民主授權、是否過半，少數政府不容存在，絕對的少數政府更不違憲法所容。

陳淳文說，總統得自由任命閣揆的說法是錯的，依照《中華民國憲法》第一條（民主共和原則）與第二條（國民主權原則），所有憲法上的職位必須有人民授權，不然就變成「皇帝主權」了，而人民的授權，便是要經過國會。

陳淳文續指，《中華民國憲法》第35條寫道，總統對外代表國家，對內代表什麼？總統對一切行為皆須「依法」，也就說，是經由人民授權，必須依人民意志而行為的僕人，而憲法原本規定行政院長須經立院同意任命之，就是要有人民授權之意，修憲後只是將事前明示，改為事後默示授權而已。

陳淳文表示，總統的人事提名權、閣揆任命全都只是一種建議權或推薦權，真正的決定者是國會，同意權就是決定權。當前問題是，總統自以為是主權者，可以無視國會席次情況，自由任命閣揆，以至於出現「絕對少數之政府」，在現今在野聯盟成為絕對多數聯盟的情況下，當前政府是絕對少數，也就是完全無人民授權。

陳淳文續指，不論總統獲得多少選票，都必須尊重國會多數所展現之意志，必須提出可以組成多數政府的閣揆人選。一旦如法國一樣遵循多數原則，必定出現多數政府，則當前問題俱不存在。

陳淳文表示，除違憲審查機關在《憲法》所賦予的權限與法律框架之外，沒有其他任何個人或機關可以挑戰法律。完成三讀通過的法律，即是主權者已表意完畢，副署、公布與執行，都是僕人的工作，豈有可以檢查主人意思之理？

