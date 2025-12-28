總統至彰化參香 陳素月與地方要角到齊 展現團結氣勢
賴清德總統今(28)日至彰化溪湖參香祈福，民進黨縣長參選人陳素月，及黨內各路原有意角逐的人馬齊聚，展現力挺氣勢。總統對於黨內團結氣氛非常感動，除了懇請鄉親支持陳素月外，也希望能與國民黨來場君子之爭。
賴清德總統28日下午，在彰化縣長王惠美、民進黨秘書長徐國勇等人的陪同下，至彰化溪湖永安宮、福安宮參香祈福。值得一提的是，民進黨2026彰化縣長參選人陳素月，以及原來有意參選的立委黃秀芳、彰化現任市長林世賢、前市長邱建富也都連袂出席，展現黨內團結氣勢。
總統致詞時表示，永安宮、福安宮不僅是地方的信仰中心，也是公益的化身。昨晚台灣雖發生7.0有感地震，但感謝天公伯、媽祖娘娘的保祐，大家最終有驚無險，全台各地並沒有重大的災情發生。
總統也感謝縣長王惠美過去兩任任期內的努力，2026年底地方選舉在即，民進黨領先一步，在黨內初選中通過提名陳素月參選，其他3位有意願的參選人就立即表態支持，尤其是黃秀芳的發言讓他非常感動。總統說：『(原音)她說民進黨的黨內初選已經過去，這頁已經翻過。在她的心目中，如何讓彰化縣繼續進步，造福縣內鄉親，這是她永遠不變的信念。她願意支持民進黨提名的候選人，大家併肩作戰、一起打拚。』
總統最後也表示，在天公伯與媽祖娘娘的面前，除了為台灣祈福，讓台灣這塊土地永遠平安之外，也期盼彰化的鄉親能支持陳素月，與國民黨的候選人有場君子之爭，大家一起把「牛肉」端出來。
