總統致詞背景「汽車通行」 網憂元首安危 前特勤：採多層管控

總統日前參加總統府前舉辦的總統盃街舞大賽，上台致詞時，背後的車輛正常通行，距離總統才幾公尺，因此評論員憂心維安是否出現漏洞。實際詢問前特勤，維安會考量活動的性質、盡量不擾民，而不封街的話，則會採多層管控。

總統致詞背景「汽車通行」，評論員憂元首安危。（圖／TVBS）

總統日前在總統府前參加總統盃街舞大賽，當時登台致詞的地點距離馬路僅幾公尺，背後車輛持續通行，引發評論員方恩格在社群媒體發文質疑維安問題。現場觀察顯示，活動當天只有部分凱道區域封街，搭建舞台的位置後方重慶南路並未實施交通管制，車流持續通行。

對此，總統府回應表示，會在確保元首安全的前提下，以對民眾權益影響最小的方式，實施最適當的勤務部署。據了解，總統府針對府前活動是否封街，都會依據活動性質進行評估。例如友邦元首來訪時一定會實施封街措施，而涉及文藝或非正式活動則盡量不打擾民眾正常生活。

前特勤人員蘇先生表示，封街雖然是維安最理想的做法，可以隔絕更多潛在危險，但即使不封街也會有其他加強危安的方式。這些措施包括採取多層管控，包括外圍警力巡邏、在關鍵出入口設置路障，以及貼身特勤的近身保護，確保能夠對任何異常狀況及時反應。

封不封路? 總統特勤考量活動性質、盡不擾民。（圖／TVBS）

從街舞大賽當天的現場畫面可以看到，總統登台時，後台特勤人員明顯提高警戒，其中一名特勤跟隨走到總統斜後方。當總統致詞時，警察也在周圍走動戒備，有觀光客想停留拍攝總統府時，主持人立即示意其往前走，不要停留。此外，台上手持防彈公事包的特勤人員也全程保持警戒狀態。

相較於總統盃街舞大賽，總統週二在府前以軍禮迎接來訪的友邦吐瓦魯總理戴斐立時，整條重慶南路都實施了封路措施，警察在背後引導交通。這顯示不同性質活動的維安部署確實有所差異，但畢竟事關總統安全，維安工作仍需料敵從寬。

