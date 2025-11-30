總統致贈『百禱百應』匾額 褒忠鄉信仰中心迎國家級祈福

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】總統賴清德30日上午走訪雲林褒忠聚保宮，進行參香祈福與贈匾儀式。聚保宮歷史悠久、香火鼎盛，是褒忠鄉民重要的精神依託。賴總統在殿前致贈「百禱百應」匾額，象徵向蕭府太傅致敬，也表達祈願臺灣平安祥和的心意。

賴總統致詞指出，聚保宮守護地方超過兩百年，長年庇佑鄉里安寧。他特別代表全國人民到場參拜，以匾額表彰神威並為國家祈福。他強調，希望藉由宗教力量凝聚人心，使臺灣風調雨順、民生安定。

談及政策推動時，賴總統特別感謝立委劉建國與蘇治芬董事長多年來在民主與地方建設上的付出。他表示，在兩人爭取下推動的虎尾院區醫療大樓新建工程總經費高達129億元，未來更將設立高齡醫學研究中心，將使雲林醫療品質大幅提升。

此外，他肯定劉建國委員長期在社福、醫療議題上的努力，包括為癌症病友奔走、倡議成立百億基金協助自費藥物補助；以及提出精密工業區、基礎建設改善、「長照3.0」、育兒政策與教育提升等具體方向。賴總統強調，中央將持續與地方合作，共同打造更完善的生活環境。

賴總統表示，褒忠雖然是雲林最小的行政區，但展現了最大團結力。面對區域安全挑戰，他呼籲民眾以「褒忠」為名，展現忠心與韌性，只要大家團結一致，臺灣的未來將更穩健光明。

活動由立法委員劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬、褒忠聚保宮主任委員楊銘桐等多位地方人士出席，現場氣氛熱烈，信眾踴躍參與。（照片／記者蘇峯毅翻攝）