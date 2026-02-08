總統與台中市黨公職座談 說明台美談判協議過程

（中央社記者郝雪卿台中8日電）總統賴清德今天到台中市與黨公職座談，根據民進黨立委何欣純轉述，總統在會中詳細說明台美談判協議過程及談判結果，希望立法院能儘速通過；總統也關心台中選情並了解問題。

賴總統下午1時多由民進黨秘書長徐國勇陪同，抵達位於台中市南屯區的何欣純市政辦公室，邀集黨公職人員進行一場不公開座談，會中聽取黨公職人員的心聲及了解問題，直到下午3時多才結束離開。

何欣純會後轉述，總統提到產業界關心的台美關稅談判協議，由於台中市是產業重鎮，包括機械、工具機、手工具、汽車零組件等，事關台中市未來發展及城市進步，總統花了時間詳細說明及解釋台美談判協議過程及結果，並希望立法院屆時能儘速通過。

何欣純表示，總統也關心台中選情，因此特別前來與台中的黨公職座談，了解黨公職的問題及心聲，會中有很多市議員提出對於中央好的政策要大大宣傳，思考宣傳落差如何改進，讓中央好的政策真正落地、落實，讓大家真正有感。

與會的總統府資政沈國榮也轉述，總統談到過去1年經濟成長是台灣有史以來最好的成長，這次關稅協議取得15%不疊加及最惠國待遇，希望關稅協議送到立法院能馬上通過，不要重蹈韓國的覆轍，不要讓15%又有變化。

此外，被問到國民黨台中市長選舉提名的姐弟之爭，是否讓民進黨選情聲勢看漲，何欣純表示，她對選情有信心，讓台中市能夠發展欣欣向榮，成為大步向前的台中市。

被問到台中市長盧秀燕喊國民黨台中市長選舉民調3月底舉行太久，是否有隔空與國民黨主席鄭麗文互嗆意味，何欣純指出，今天座談會沒有提到這件事，各政黨都有自己的提名時程與遊戲規則，他黨事務不便評論。

何欣純也說，最近有很多市民跟她反映姐弟之爭及盧秀燕與鄭麗文的對話，看起來都在於政黨自身利益的政治算計，這樣給人民的社會觀感是不好的，還是要回歸市政、台灣，如何讓台中、台灣更好，這是她所關心的。（編輯：黃世雅）1150208