總統與綠委便當會 爭議法案副署執行與否交政院定奪

兼任民進黨主席的賴清德總統今天(12日)中午邀集民進黨團進行便當會研商爭議法案的攻防。民進黨政策會執行長吳思瑤在會後表示，對於藍、白惡修的法案，民進黨團一致支持在合憲的前提下，交由行政部門定奪是否採不副署、不執行，或是副署後不執行。民進黨團幹事長鍾佳濱則說不副署或不執行的目的不在對抗，而是希望國會回歸憲政常軌。

立法院否決行政院所提的「財劃法」覆議案，加上在野黨爭議法案頻出，兼任民進黨主席的賴清德總統12日中午邀集51位民進黨立委在黨中央召開便當會，研商爭議法案的攻防，行政院秘書長張惇涵也列席。

會議歷時1個半小時，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤會後轉述指出，會中聚焦執政黨要如何因應藍、白在立法院推動違憲亂政、癱瘓國家的惡法，但不管選擇不副署、不執行或副署、不執行，都必須在合憲的途徑上為之。

吳思瑤說，經過黨內廣泛討論、交換意見後，黨團將全力支持行政部門的最後定奪，未來也會協助擴大對社會的論述。吳思瑤說：『(原音)不管是不副署或不執行，都是合憲的方式。因此，不副署也好，或副署、不執行，因為行政部門不能違法執行，黨團會全力支持行政部門最後的定奪。』

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，因應憲法法庭被癱瘓，總統考慮請行政院長依照憲法明定的「副署權」，針對後續以及先前通過的各項法律案後續應處作出決定，回歸憲法機制。

鍾佳濱並指出，重大的政治爭議應該透過對行政院倒閣，也就是提出不信任投票，以及後續可能的解散國會來進行，立法院已經8次否決行政院移請的覆議案，若國會認為閣揆不適任、不稱職，就應依照憲法的機制，對於8次覆議仍不執行或無法落實執行，透過不信任投票表達對行政院的否定。

鍾佳濱也批評在野黨因擔憂倒閣後可能解散國會，提前引發國會全面改選，不願啟動憲法所規範的機制，以致於造成現在的憲政僵局。

鍾佳濱強調，行政權被迫採取不副署或不執行的機制，目的不在於對抗，而是希望國會回歸憲政的常軌，也就是讓憲法法庭恢復運作；不然就是在野黨對行政權發動不信任投票，讓全民透過選舉投票進行公決，讓國會多數回歸憲政機制解決僵局。(編輯：陳文蔚)