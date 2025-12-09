總統與老柯關係回不去了？立院民進黨團澄清：府院黨協調常態進行

記者楊士誼／台北報導

民進黨團表示，黨團要求行政部門盡善盡美、府院黨與黨團的協調會也常態進行，週刊報導的內容多來自於外觀判斷。（圖／翻攝畫面）

週刊報導指出，總統賴清德與立院民進黨團總召柯建銘關係微妙，總統認為黨團在財劃法等法案上應有更積極作為，更指出執政團隊缺乏事前溝通、沒輿論墊鋪，讓立委難以支援，且鍾佳濱任黨團幹事長後整體作風轉為鴿派，頗有休養生息意味。鍾佳濱今（9）日表示，黨團要求行政部門盡善盡美、府院黨與黨團的協調會也常態進行，週刊報導的內容多來自於外觀判斷。

週刊報導指出，總統曾關切行政院本會期優先法案的推動進度，甚至細問到黨團各委員會的政策小組「有沒有開會」，高層也希望黨團能更加積極。此外柯建銘作風也有所改變，不再如過去積極主導黨團運作，且鍾佳濱任黨團幹事長後整體作風轉為鴿派，頗有休養生息意味。此外也有綠委批評，執政團隊缺乏事前溝通、沒輿論墊鋪，圖卡製作過慢等讓立委難以支援。

民進黨團上午召開「國民黨修法自肥! 助理費成小金庫」記者會，鍾佳濱對此表示，朝野局勢、民間期待、未來政局推展是互動出來的，行政團隊近期密切的跟黨團互動，黨團對行政團隊的期待就是要滿足國人需求，黨團基於監督行政部門的立場，當然要求行政部門盡善盡美、把事情做好做對。他也表示，總統領導國政，協調會也常態進行，在不同崗位都是為了同樣的目的，即持續維護台灣國家獨立、民主、法治、自由和國民福祉。

鍾佳濱也表示，朝野互動隨著時事推演轉變，攻防也不會一成不變，總統作為黨主席，對於從政同志都有所期待跟鞭策，黨團當然會對黨主席的要求全力以赴。鍾佳濱說，週刊的許多內容可能來自於外觀的判斷，目前府院黨與黨團的協調運作處於全力以赴的狀態，希望能因應在野黨設下的困局。他強調，藍白不斷在立院做出許多惡行惡狀，終究要回到憲政正軌，期待透過公民的力量，讓國家重新回到該發展的軌道。

