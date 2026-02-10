總統與谷立言共進晚餐 雙方盼持續拓展各面向合作

（中央社記者葉素萍、楊堯茹台北10日電）總統賴清德今天表示，他與副總統蕭美琴邀請美國在台協會處長谷立言、副處長梁凱雯等人共進晚餐，雙方都有共識要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。

農曆春節將至，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今天下午透過社群媒體透露，他與總統賴清德在官邸共慶農曆新年，針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。

賴總統晚間轉發AIT貼文表示，很高興與蕭副總統，邀請美國在台協會的處長谷立言（Raymond Greene）、副處長梁凱雯（Karin Lang）等人共進晚餐。除了歡慶農曆新年，也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法。

賴總統說明，面對快速變動的區域情勢，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作。

總統透露，與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。

總統指出，他相信每一位國人都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展。

谷立言今天透過AIT官方臉書發文表示，很榮幸能與總統賴清德在官邸共慶農曆新年，延續好友間節慶互訪的傳統，並針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。

谷立言說，展望馬年，將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造一個更繁榮的世界。

AIT貼文不僅附上谷立言與賴總統會面的照片，也發布了兩人與副總統蕭美琴、AIT副處長梁凱雯（Karin Lang）、AIT政治組長羅峻平（Michael Pignatello）在官邸門口的合照，以及一行人與賴總統愛犬「斑斑」互動的照片。（編輯：張若瑤）1150210