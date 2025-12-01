總統與青年論壇》賴清德聆聽回應4大提案：青年的聲音應被聽見重視「以溝通逐步邁向完美社會」

《今周刊》周六（11/29）舉辦總統與青年論壇，2025年以「青春進行式，台灣未來式」為主題，全國234名高中師生和總統賴清德展開零距離互動與交流，探討「青年培力 健康校園」、「圓夢向前 接軌國際」、「民主韌性 台灣感性」以及「AI賦能 綠色永續」四大議題。

賴清德二度與高中生相見歡 全國學子踴躍提案發問

全球科技與時代變化快速，國際發展趨勢緊密交織，在這樣的環境下，青年世代能否積極參與國際事務與公共政策，將深刻影響台灣的未來。賴總統重視年輕人，在周六與來自全國超過230多位高中生，展開一場零距離的互動與交流，聽取提案之外也不設限地接受現場提問。

AI浪潮風起雲湧，國際政經情勢詭譎多變，身處台灣的青年世代對參與國際事務與公共政策也很有自己的想法。 《今周刊》打造「總統與青年論壇」，提供台灣高中生一個公開對話的平台，是全國具指標性的青年舞台，活動攜手賴總統與年輕世代打造進步穩健、更有活力的台灣。

今年論壇以「青春進行式，台灣未來式」為主題，四大議題「青年培力 健康校園」、「圓夢向前 接軌國際」、「民主韌性 台灣感性」，以及「AI賦能 綠色永續」，吸引全國37所學校、48組提案以及561多則網路提問，現場也由學子就四大提案與賴總統當面問答交流。

▲總統賴清德進場時與高中學子們揮手致意。陳永錚攝影

梁永煌示警台灣老化速度世界史上最快 盼年輕人堅持追求更好台灣

《今周刊》發行人梁永煌致詞指出，今年四大主題中，提案最多的是「民主韌性 台灣感性」，大家從不同角度來提出意見，足見高中生對台灣民主韌性之關注。他直言，這也反映台灣民主面臨考驗及挑戰，不少學生有提到台灣認知作戰日益嚴重。

梁永煌提到，今年台灣將邁入超高齡社會第一年，亦即65歲人口將逾20%，台灣從2018年的高齡社會到今年進入超高齡社會，「歷史上沒哪一國像台灣老化這麼快」，德國是36年、英國50年，台灣只用了七年。

梁永煌解釋，在少子化與高齡化雙重衝擊下，台灣人口將從如今2331萬人，2050年跌破2000萬人、2070年將降至1497萬人，回到1972年1500萬人大關，屆時人口中位數將達62歲。他強調人口銳減是年輕世代必然面對的挑戰，須在這世代及早規劃因應、提早鋪路。

梁永煌回憶，他曾在大學讀過一本書《不完美的社會》，因任一社會都會不斷面臨問題，要靠年輕人參與，國家才能一直往前走。他說，正如賴總統曾說「下一個世代是推動台灣前進的重要力量」，他勉勵學子堅持目標，共同攜手追求更好的台灣。

▲《今周刊》發行人梁永煌致詞時強調台灣人口老化的危機。劉咸昌攝影

賴清德：青年聲音應被聽見與重視 以溝通逐步邁向完美

賴總統致詞時呼應梁永煌表示，青年是國家未來棟樑，青年聲音應被聽見、被理解，也應被重視。他也回應梁所提《不完美社會》表示，青年代表未來，因此他想打造的更好國家是否為大家想要的，有必要與大家對話、溝通，並改善「不完美」、逐步邁向完美。

賴總統接著逐項闡述政府多項照顧青年的政策，包括高中職免學費、大專院校學費補助、宿舍改善方案、300億租屋補助、TPASS通勤月票，及鼓勵建教合作與青年創業等措施，和5年900億元高等教育深耕計畫等。

▲總統賴清德致詞時分享政府正在推動的諸多政策內涵。吳東岳攝影

多項福利政策共享經濟果實 賴清德與學子許願讓台灣更好未來

此外，賴總統表示，從蔡總統到他至今已連十年提高基本工資，軍公教也在加薪，並鼓勵企業獲利能加薪，要讓大家都能分享到經濟果實。他提到政府幫助青年購屋貸款利息補貼、蓋社宅以改善居住問題，也有「0到6歲國家一起養」、長照3.0，減輕大家負擔。

賴總統也比較指出，如美國總統川普要減稅、新任紐約市長要提供公車免費、租金便宜等，「我們做得比美國還徹底」。他舉例，這包括單身租屋年收62萬元免繳稅等，還有TPASS不只有公車，還涵蓋鐵路、捷運，且還有300億元租屋補助。

賴總統強調「台灣的確不完美，但是如果跟其他國家比較，其實很多國家是稱讚台灣的」。他也當場與學子們立下一個共同願望，要一起努力，讓未來的台灣比現在更好。

淡江高中「失敗展覽所」直面學子挫折 「賴醫師」提治標、治本之道

主題一「青年培力 健康校園」，淡江高中學生林資元、林懷恩、孫沛強、楊世浤、雷群揚、劉苡樂以《失敗展覽所》提案，提到學生不會正確面對失敗經驗和情緒，因此計畫辦關於失敗的展覽、桌遊和課程，共享經驗並推廣情緒教育。

賴總統回應，在他學生年代，家長與學校會要求孩子堅強、忍耐、打拚，如今觀念已改變，政府更重視孩子與就業者，包括推動高中、公務員心理調適假、15到45歲免費心理諮商、增加各級學校諮輔老師量能。

賴總統也以自身醫生角色建議，前述措施僅能治標，治本則要提高自身免疫力。他說，每個人若有目標、方向，即使一時遭遇挫折或失敗，也能發揮出內心的力量，若否則很難走過難關。

研擬制度化助青年赴國際競賽 賴清德許學子「未來30年」目標

主題二「圓夢向前 接軌國際」，竹崎高中學生吳家臻、林哲承、林鈞澤、莊宗祐，以《夢想實踐，世界同行》為題，提及偏鄉青年經費不足，盼設「青年團體圓夢基金」，支持團體參與國際競賽，讓台灣青年在世界舞台展現實力。

賴總統表示他來自偏鄉萬里，很能理解此提案。他提到，騎哈雷機車環島的「不老騎士」因年輕時無法達成，退休後才有閒有錢追尋夢想，很多人也有一樣願望，「我也是」，因此政府提出「青年百億海外圓夢基金計畫」。

賴總統說，此計劃性質與竹崎高中希望的較不一樣，但此期望也很值得重視。因此他指示教育部可與各地方政府討論，將之制度化，讓國際各重要賽事有選拔機制，縣市層級由地方負責，國際層級教育部負責，讓學生出國比賽不會找不到資源。

賴總統也談到「台灣橋樑計畫」，要讓諾貝爾獎得主要與師生見面、提升教研品質。他期許未來30年台灣能在物理、化學、醫療領域有三位諾獎得主，並勉勵在場學子「未來30年就靠你們了！」

「歹厝邊」讓台灣籠罩「演算法鐵幕」 賴清德：多管資訊與求證提高免疫力

主題三「民主韌性 台灣感性」，蘭陽女中學生林蕎安、李葉品汝、林千涵、吳炘紜，以《演算法下的青年：媒體影響與思辨能力的消逝》為題，闡述演算法主導的媒體環境，青少年為最易受到影響的一群，並直指若缺乏媒體識讀與批判性思考，將很難分辨真實與假象。

賴總統回應，他看完簡報「很震撼」，他直言年輕人如今被籠罩在「演算法惡魔搭起的鐵幕下」，致使自由論辯能力被控制。他直言若不解決，對青年與國家都有影響，但這不只在台灣有，但台灣因有「歹厝邊」（壞鄰居）更為嚴重。

賴總統肯定蘭女學子的提案與解方，並當場指示教育部帶回研究。他說，最重要的還是要提高「免疫力」，如以多元資訊管道面對單一資訊，要有如《今周刊》的多元資訊管道，並培養多元求證習慣與素養。

東大附中學子關注故鄉再造 賴清德提地方創生助青年回助家鄉

同樣在主題三，東大附中學生賴筠錡、周宓璇、林梓萱以《倘若故鄉會開花》為題，主張透過創辦藝術季等活動，進行閒置空間再造計畫，以青春造一場春雨灌溉家鄉，使其重獲新生。

賴總統笑說光看此優美的提案標題「就已經醉了」。他以行政院長任內推動的地方創生計畫表示，希望幫青年回鄉，藉善用當地文化、產業等特色，一如山風藍善用彰化鹿港當地特色與資源，做出獲得世界冰淇淋比賽冠軍的「烏龍茶之光」。

賴總統也舉例，客委會副主委邱星葳在苗栗南庄耕耘青年培力，把老屋化為民宿，同時解決當地長者的交通等日常所需。因此，他建議回鄉從事地方創生的青年，能擷取地方特色、各家所長，組成適合當地的創生計劃。

賴清德：AI新十大建設助台灣邁向智慧國家 確保下個30年優勢

主題四「AI賦能 綠色永續」，崇光中學學生邱致元、黃婕熙、黃芃甄，透過《從「智慧城市」邁向「永續安全國土」》提案，倡議利用AI與數位設施推動政府、產業、公民間共治架構，並以數位主權為基礎，推動智慧、永續安全的城市。

賴總統肯定學子提案，強調科技將讓台灣更進步、生活更便利、國家競爭力更強，「讓我看到台灣下一個世代的力量」，他當場指示國發會參考。

賴總統說，在全面智慧化的未來時代，對擁有半導體、資通訊電子零組件產業的台灣是大好機會，因此今年台灣經濟成長率將達7.37%，不僅是亞洲四小龍第一，也超越中國。

賴總統說，包括「0-6歲國家一起養」、長照3.0、學費補助等措施，都是受惠於台灣總體經濟發展、稅收增加。他強調，為讓台灣下一世代立於不敗之地，政府推動「AI新十大建設」，助台灣邁向智慧國家、確保下個30年優勢。





