總統與青年論壇》48組提案8組獲獎！從演算法到永續安全城市 ⋯561個提問高中生最關心哪些議題？
總統賴清德接招！來自全台的高中生、僑生在《今周刊》主辦的「總統與青年論壇」直接向總統提案、提問。賴清德表示，青年的聲音應該要被聽見、被理解、被重視，今天來聽聽大家寶貴的意見，讓國家政策能夠做得更好！ 主辦單位自全國48組提案中抽選「提案發表獎」，並頒發「網路人氣獎」，高中生對於社會的關懷多元，包括情緒教育、圓夢基金、演算法影響媒體識讀、家鄉空間再造、AI智慧治理等，競爭激烈。 最後由教育部長鄭英耀、文化部部長李遠、僑委會委員長徐佳青、中華電信董事長簡志誠、昇恆昌總經理江建廷、華南金控總經理李耀卿頒發各獎項。
高中生引領期盼的年度盛會「總統與青年論壇」週六（11/29）登場，賴清德與全台超過234位高中生零距離互動，聽取高中生提案，並接受現場、網路提問。
由《今周刊》打造的總統與青年論壇，是全國最具指標性的青年舞台，每年都吸引來自各校的高中生踴躍報名。本屆共蒐集全國37所學校、48組提案、561則網路提問。透過線上募集以及實體論壇的提問，青年世代能夠直接向總統傳遞內心最真摯的想法與問題，讓更多人能聽見青年世代的聲音。
今年論壇以「青春進行式，台灣未來式」為主題，透過四大議題「青年培力 健康校園」、「圓夢向前 接軌國際」、「民主韌性 台灣感性」，以及「AI賦能 綠色永續」，讓高中生盡情向總統和行政團隊表達創意與提案。
賴清德讚青年提案切合國家需要
賴總統聽完同學的提案後大讚，題目不僅切合校園、社會、國家未來發展需要，大家也點出問題所在和具體作法、解決之道，從這些簡報，也可以看到國家的希望，非常不簡單。
賴總統也向青年朋友介紹政府多項照顧青年的政策，包括高中職免學費、大專院校學費補助、宿舍改善方案、300億租屋補助、TPASS通勤月票，及鼓勵建教合作與青年創業等措施，和5年900億元高等教育深耕計畫等。
論壇最終頒發5名提案發表獎和4名網路人氣獎，由教育部長鄭英耀、文化部部長李遠、僑委會委員長徐佳青、中華電信董事長簡志誠、昇恆昌總經理江建廷、華南金控總經理李耀卿、教育部國教署署長彭富源等嘉賓，負責頒發競爭激烈的各個獎項。
盼更重視情緒教育 青年推桌遊、課程
教育部長鄭英耀頒發主題一「青年培力 健康校園」的提案發表獎，該獎由淡江高中學生林資元、林懷恩、孫沛強、楊世浤、雷群揚、劉苡樂的《失敗展覽所》獲得。
提案指出，自殺成為全國十大死因之一，而學校卻不夠重視情緒教育，學生不知如何正確面對失敗經驗和情緒，因此計畫辦關於失敗的展覽、桌遊和課程，共享經驗並推廣情緒教育。
此主題的「網路人氣獎」由武陵高中的徐偉恆、陳宥珊、江丞皓、蔡東羽《I wish to run, but a test is about to come》獲得。提案強調跑步重要性，但卻在學校制度中被壓抑，希望未來能多加推廣。
▲ 教育部部長鄭英耀頒發「青年培力 健康校園」的提案發表獎。圖／陳永錚攝
高中生盼望圓夢基金支持參與國際競賽 世界舞台發光
僑委會委員長徐佳青頒發主題二「圓夢向前 接軌國際」的提案發表獎，該獎由竹崎高中吳家臻、林哲承、林鈞澤、莊宗祐以《夢想實踐，世界同行》為題，提及偏鄉青年經費不足，盼設「青年團體圓夢基金」，支持團體參與國際競賽，讓台灣青年在世界舞台展現實力。
昇恆昌總經理江建廷頒發「網路人氣獎」，該獎項由莊敬高職的利昀珈、楊成財、鄒馥宇、鄭妙珍以《高職學生如何透過所學之專業，在國際間發光發熱》獲得。他們希望台灣青年可以根據所學，踴躍參與國際各項比賽，隨科技發展利用多樣發表平台參與社會議題，使青年能以不同方式影響社會。
▲ 僑委會委員長徐佳青。圖／陳永錚攝
▲ 昇恆昌總經理江建廷頒發網路人氣獎。圖／陳永錚攝
青年關注演算法與媒體環境、家鄉空間再造
主題三「民主韌性 台灣感性」的提案發表獎由文化部部長李遠頒發，該獎由蘭陽女中學生林蕎安、李葉品汝、林千涵、吳炘紜，以《演算法下的青年：媒體影響與思辨能力的消逝》為題，闡述演算法主導的媒體環境，青少年為最易受到影響的一群，並直指若缺乏媒體識讀與批判性思考，將很難分辨真實與假象。
同樣獲提案發表獎的《倘若故鄉會開花》，則是由東大附中學生賴筠錡、周宓璇、林梓萱，主張透過創辦藝術季等活動，進行閒置空間再造計畫，以青春造一場春雨灌溉家鄉，使其重獲新生。
華南金控總經理李耀卿頒發「網路人氣獎」，由崇光中學的林湘勻、陳禹臻、黃薇宇、褚宣涵、劉千瑜。以《利用制度性設計與全民參與促進台灣公民意識覺醒》獲得，他們希望用制度性設計與全民參與，提升台灣民主與社會整體韌性，以改革後的菲律賓為例作為台灣公民意識深化的借鏡。
▲ 文化部長李遠頒發「民主韌性 台灣感性」的提案發表獎。圖／陳永錚攝
▲ 華南金控總經理李耀卿頒發「網路人氣獎」。圖／陳永錚攝
AI正夯 青年關注數位治理、永續安全城市
中華電信董事長簡志誠頒發主題四「AI賦能 綠色永續」提案發表獎，該獎由崇光中學學生邱致元、黃婕熙、黃芃甄的提案《從「智慧城市」邁向「永續安全國土」》獲獎，並同時獲得該主題的網路人氣獎。同學們希望利用AI與數位設施推動政府、產業、公民間的共治架構。以數位主權為基礎，推動智慧、永續安全的城市。
▲ 中華電信董事長簡志誠頒發「AI賦能 綠色永續」提案發表獎。圖／陳永錚攝
看更多得獎、參展提案細節，請點論壇官網：
https://youth.businesstoday.com.tw/2025/
相關報導
總統與青年論壇》中國會打來嗎？從1.25兆國防預算到淨零永續、打詐怎麼做？賴清德直球對決有問必答
更多今周刊文章
「他會羞辱部屬」「這符合他會做的事」…羅唯仁帶走技術資料投靠英特爾，對台積電有何影響？三個觀察全解讀
回收舊鞋、舊衣舊包包「全家超商咖啡、茶葉蛋免費一整年」！活動日期、參加方法、寄送步驟教學一次看
獨家專訪》八歲學對金錢負責 將對合唱、風帆、食農教育的熱愛化為公益行動 洛克斐勒四代： 財富意義不在擁有， 而是善用
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 17 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 4 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水
市場消息指出，近期台積電發放了Q3的季度獎金，此次獎金水準不僅讓許多資深工程師的年收入，輕鬆突破500萬元大關，同時也傳出有員工透露，明年7月的「大包分紅」單筆獎金有望破突破百萬。美國經濟學家Noah Smith則表示，台積電的薪水能網羅台灣最頂尖人才，是因為台灣缺乏同級別的競爭對手，導致人才無處可去，話題一出引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 2 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 16 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 13 小時前
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 3 小時前