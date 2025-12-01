總統與青年論壇》48組提案8組獲獎！從演算法到永續安全城市 ⋯561個提問高中生最關心哪些議題？

總統賴清德接招！來自全台的高中生、僑生在《今周刊》主辦的「總統與青年論壇」直接向總統提案、提問。賴清德表示，青年的聲音應該要被聽見、被理解、被重視，今天來聽聽大家寶貴的意見，讓國家政策能夠做得更好！ 主辦單位自全國48組提案中抽選「提案發表獎」，並頒發「網路人氣獎」，高中生對於社會的關懷多元，包括情緒教育、圓夢基金、演算法影響媒體識讀、家鄉空間再造、AI智慧治理等，競爭激烈。 最後由教育部長鄭英耀、文化部部長李遠、僑委會委員長徐佳青、中華電信董事長簡志誠、昇恆昌總經理江建廷、華南金控總經理李耀卿頒發各獎項。

高中生引領期盼的年度盛會「總統與青年論壇」週六（11/29）登場，賴清德與全台超過234位高中生零距離互動，聽取高中生提案，並接受現場、網路提問。

由《今周刊》打造的總統與青年論壇，是全國最具指標性的青年舞台，每年都吸引來自各校的高中生踴躍報名。本屆共蒐集全國37所學校、48組提案、561則網路提問。透過線上募集以及實體論壇的提問，青年世代能夠直接向總統傳遞內心最真摯的想法與問題，讓更多人能聽見青年世代的聲音。

今年論壇以「青春進行式，台灣未來式」為主題，透過四大議題「青年培力 健康校園」、「圓夢向前 接軌國際」、「民主韌性 台灣感性」，以及「AI賦能 綠色永續」，讓高中生盡情向總統和行政團隊表達創意與提案。

賴清德讚青年提案切合國家需要

賴總統聽完同學的提案後大讚，題目不僅切合校園、社會、國家未來發展需要，大家也點出問題所在和具體作法、解決之道，從這些簡報，也可以看到國家的希望，非常不簡單。

賴總統也向青年朋友介紹政府多項照顧青年的政策，包括高中職免學費、大專院校學費補助、宿舍改善方案、300億租屋補助、TPASS通勤月票，及鼓勵建教合作與青年創業等措施，和5年900億元高等教育深耕計畫等。

論壇最終頒發5名提案發表獎和4名網路人氣獎，由教育部長鄭英耀、文化部部長李遠、僑委會委員長徐佳青、中華電信董事長簡志誠、昇恆昌總經理江建廷、華南金控總經理李耀卿、教育部國教署署長彭富源等嘉賓，負責頒發競爭激烈的各個獎項。

盼更重視情緒教育 青年推桌遊、課程

教育部長鄭英耀頒發主題一「青年培力 健康校園」的提案發表獎，該獎由淡江高中學生林資元、林懷恩、孫沛強、楊世浤、雷群揚、劉苡樂的《失敗展覽所》獲得。

提案指出，自殺成為全國十大死因之一，而學校卻不夠重視情緒教育，學生不知如何正確面對失敗經驗和情緒，因此計畫辦關於失敗的展覽、桌遊和課程，共享經驗並推廣情緒教育。

此主題的「網路人氣獎」由武陵高中的徐偉恆、陳宥珊、江丞皓、蔡東羽《I wish to run, but a test is about to come》獲得。提案強調跑步重要性，但卻在學校制度中被壓抑，希望未來能多加推廣。

教育部長鄭英耀

▲ 教育部部長鄭英耀頒發「青年培力 健康校園」的提案發表獎。圖／陳永錚攝

高中生盼望圓夢基金支持參與國際競賽 世界舞台發光

僑委會委員長徐佳青頒發主題二「圓夢向前 接軌國際」的提案發表獎，該獎由竹崎高中吳家臻、林哲承、林鈞澤、莊宗祐以《夢想實踐，世界同行》為題，提及偏鄉青年經費不足，盼設「青年團體圓夢基金」，支持團體參與國際競賽，讓台灣青年在世界舞台展現實力。

昇恆昌總經理江建廷頒發「網路人氣獎」，該獎項由莊敬高職的利昀珈、楊成財、鄒馥宇、鄭妙珍以《高職學生如何透過所學之專業，在國際間發光發熱》獲得。他們希望台灣青年可以根據所學，踴躍參與國際各項比賽，隨科技發展利用多樣發表平台參與社會議題，使青年能以不同方式影響社會。

僑委會主委徐佳青

▲ 僑委會委員長徐佳青。圖／陳永錚攝

▲ 昇恆昌總經理江建廷。圖／陳永錚攝

▲ 昇恆昌總經理江建廷頒發網路人氣獎。圖／陳永錚攝

青年關注演算法與媒體環境、家鄉空間再造

主題三「民主韌性 台灣感性」的提案發表獎由文化部部長李遠頒發，該獎由蘭陽女中學生林蕎安、李葉品汝、林千涵、吳炘紜，以《演算法下的青年：媒體影響與思辨能力的消逝》為題，闡述演算法主導的媒體環境，青少年為最易受到影響的一群，並直指若缺乏媒體識讀與批判性思考，將很難分辨真實與假象。

同樣獲提案發表獎的《倘若故鄉會開花》，則是由東大附中學生賴筠錡、周宓璇、林梓萱，主張透過創辦藝術季等活動，進行閒置空間再造計畫，以青春造一場春雨灌溉家鄉，使其重獲新生。

華南金控總經理李耀卿頒發「網路人氣獎」，由崇光中學的林湘勻、陳禹臻、黃薇宇、褚宣涵、劉千瑜。以《利用制度性設計與全民參與促進台灣公民意識覺醒》獲得，他們希望用制度性設計與全民參與，提升台灣民主與社會整體韌性，以改革後的菲律賓為例作為台灣公民意識深化的借鏡。

▲ 文化部長李遠頒發「民主韌性 台灣感性」的提案發表獎。圖／陳永錚攝

▲ 華南金控總經理李耀卿頒發「網路人氣獎」。圖／陳永錚攝

▲ 華南金控總經理李耀卿頒發「網路人氣獎」。圖／陳永錚攝

AI正夯 青年關注數位治理、永續安全城市

中華電信董事長簡志誠頒發主題四「AI賦能 綠色永續」提案發表獎，該獎由崇光中學學生邱致元、黃婕熙、黃芃甄的提案《從「智慧城市」邁向「永續安全國土」》獲獎，並同時獲得該主題的網路人氣獎。同學們希望利用AI與數位設施推動政府、產業、公民間的共治架構。以數位主權為基礎，推動智慧、永續安全的城市。

中華電信董事長簡志誠

▲ 中華電信董事長簡志誠頒發「AI賦能 綠色永續」提案發表獎。圖／陳永錚攝

看更多得獎、參展提案細節，請點論壇官網：

https://youth.businesstoday.com.tw/2025/

相關報導 總統與青年論壇》中國會打來嗎？從1.25兆國防預算到淨零永續、打詐怎麼做？賴清德直球對決有問必答





