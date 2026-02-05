總統蒞彰關心紡織產業

賴清德總統與中央團隊蒞臨彰化芳苑的聚隆纖維公司，實地關心紡織產業發展現況。（記者方一成攝）

賴清德總統於昨（五）日率領中央團隊蒞臨彰化芳苑的聚隆纖維公司，實地關心紡織產業發展現況。彰化縣長王惠美與會等人，歡迎總統及中央部會首長到訪，並籲請中央重視地方產業聲音，為正處轉型關鍵期的紡織產業注入信心。

總統賴清德表示，美國總統川普於去年四月二日公布關稅政策，卓院長也隨後在四月四日公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，預算從原先的八八○億元，納入各方意見增加到九三○億元，針對受影響中小企業的紓困金額就高達四六一億元。中小企業是台灣經濟的骨幹，行政團隊重視並支持中小企業所面臨的困難，會協助大家克服難關。今天由王縣長陪同參訪，紡織產業年產值約三四三一億元，每年出口額達六十七‧四億美金，提供十三萬二三○○個就業機會，對社會穩定非常重要。將持續聽取各企業的想法，用實際行動支持產業界。

總統賴清德表示，目前業界面臨對岸低價傾銷、品牌管理及高價市場競爭等問題，行政院針對紓困計畫編製手冊，集結立委、業界及經濟部的專業意見，以穩固經營為核心協助解決問題，希望支持大家順利轉型。經濟部也在去年成立產業競爭力輔導團，提供人才培育、金融支持、投資抵減、技術輔導、協助數位轉型、淨零轉型，以及ESCO減碳與節電等產業協助。行政院將成立包含產官學研的工作小組，依據需求，鬆綁法令、建置新法規或由國家推動政策。雖然科技產業很重要，但政府對中小企業的支持絕對不遺餘力，希望所有企業能共同繁榮，台灣經濟才會更好。

王縣長表示，早期彰化紡織產業實力雄厚，也是臺灣三大產業支柱之一。雖然現在紡織業不像當年那樣興盛，但我們看到許多企業不斷精益求精，甚至與國際品牌成為合作夥伴，在一定程度上影響國際市場走向。目前紡織業面臨的較大考驗，如疫情過後的庫存去化壓力，加上關稅及匯率等因素影響，讓部分中小企業面臨相當大的困難，有些企業甚至減產或縮減營運規模。

王惠美表示，最近關稅議題逐漸底定，很多細節尚未完全完善，希望未來在與美國談判的過程中，採取全方位談判策略，不要犧牲農業或其他產業。彰化以傳統產業為主，目前彰化傳統產業大約有一萬四千家，每一家企業都代表提供上百個家庭的就業機會，讓員工能在地工作、照顧父母與家庭，對地方來說是一股協助穩定的重要力量。王惠美表示，近年中央產業政策較偏重於AI與IC等高科技產業，傳統產業較容易被忽略。