總統表揚公務人員傑出貢獻獎 頒獎6個人6團體

賴清德總統親自頒獎榮獲一一四年公務人員傑出貢獻獎個人獎與團體獎得獎者，並合影。

賴清德總統昨（十六）日由考試院長周弘憲、副院長許舒翔、秘書長劉建忻等人陪同，出席於考試院大禮堂舉行的「一一四年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，頒獎表揚經嚴謹評選出的六名得獎人與六組得獎團體。賴總統逐一介紹得獎者，今年榮獲公務人員傑出個人獎得獎人，分別為：環境部環境管理署科長謝適鴻、臺灣橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、宜蘭縣衛生局局長徐迺維、桃園市工務局科長陳翠慧、臺灣臺北地檢署主任檢察官張靜薰，以及交通部航港局組長劉嘉洪。

榮獲傑出團體獎，得獎者分別為：農業部農田水利署、花蓮縣秀林鄉衛生所、臺中榮民總醫院︱卓越智慧醫療，創造醫病雙贏、交通部鐵道局〈建構鐵路地下化·點亮璀璨新高雄〉、新北市政府警察局︱治安旗艦隊，阻詐、反毒、科偵永續，以及臺灣新竹地檢署國家安全營業秘密辦案團隊。

賴總統致詞時向所有得獎者表達最誠摯祝賀，也代表政府及全體國人，感謝大家長期以來的付出和奉獻，總統指出，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責就是要讓承擔重任的人能夠安心投入、長久服務。因此過去四年政府三度調升軍公教人員薪資，包括今年加薪三%。

賴總統並期許所有公務同仁，面對快速變動的國際局勢與科技浪潮都能與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家治理及對人民的服務都能一步步升級。像是今年行政院人事總處和工研院攜手推動「AI政府領航人才發展計畫」，結合產官學界資源，培養更多具數位思維、善用科技，且堅守公共價值公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。