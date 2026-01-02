總統表揚 學界連署 誰管得了失控大法官

司法院憲法法庭2日作出「115年憲判字第1號判決」，圖為司法院正門口的憲法法庭銜牌。（范揚光攝）

呂太郎等5位大法官，半個月內連續2件憲法判決，讓5位大法官即可審理釋憲案，但踢除另外3位大法官作成的判決，難道就沒有程序瑕疵？昨日憲法法庭真的「復活」後，首件挑選的案件，就是關切羈押中被告的人權及律師辯護權，但仍有其他攸關被害人人權等重大公益案件，躺在大法官抽屜內，如果連大法官都可以讓司法天秤傾斜，何來司法公義，再多的司法改革也是口號跟空談。

台灣有史以來最大的憲政風暴，導因職司憲法審判的15位大法官中，有7位大法官懸缺超過1年未補足，呂太郎等5位大法官去年12月19日發動奇襲，署名公布「114年憲判字第1號判決」宣告憲法訴訟法修法違憲，並自行造法讓5位大法官就可以開庭審判，為此蔡宗珍、楊惠欽及朱富美大法官也同步提出中英文版本的法律意見書，要讓全世界看到台灣司法現狀，並與呂太郎等人正式決裂、分道揚鑣。

不料，呂太郎等5位大法官時隔2周，昨用判決書再次開戰，指憲法是人民權利的保障書，人民權利的保障不可分秒或缺，以實現保障人民權利為終極目標的憲法機關，其運作也不可片刻中斷。不論因法律的規定而使大法官無法行使憲法審判權，或因大法官應迴避、持續拒絕參與評議，致長期無法作成憲法裁判，都屬憲法審判的拒絕，當非憲法所許，5位大法官要將蔡宗珍、楊惠欽及朱富美大法官排除在憲法法庭之外。

這樣激烈的對決方式，雖然可能是因呂太郎等大法官仗勢有總統力挺，及超過千名學界與律師界人士發起「114年憲判字第1號判決」連署，但誠如民眾黨昨日聲明內容，「違憲就是違憲、違法仍是違法」，違憲違法的5名大法官組成，並不會因為提出的意見有助被告程序權保障，就能夠讓違憲違法的判決合法化、合憲化。憲法法庭如果分裂、組織違憲、挑案標準都惹爭議，誰可以來糾正、救濟？