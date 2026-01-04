總統被抓政局動盪 委內瑞拉洋將富藍戈、羅戈、勝騎士報平安

美國川普政府對委內瑞拉採取軍事行動，大動作跨境迅速拘捕委國總統馬杜洛，也造成委國國內局勢動盪不安。而中職有許多球員都來自委內瑞拉，不少球迷擔心他們的安危。

曾效力富邦悍將4季的委內瑞拉投手富藍戈親自發文報平安，「很多來自台灣的人問我和家人還好嗎。 是的，我們很好；我的城市一切平安。謝謝你對我和我的家人的關心」。

富藍戈發文報平安。圖／翻攝自Threads@efranco44

效力於中信兄弟的委內瑞拉投手羅戈與勝騎士，兩人目前都仍在委國，所幸皆未受到影響，羅戈經紀公司回應，羅戈人不在首都，雙方都有保持聯繫；勝騎士經紀公司則回應有與勝騎士保持聯繫，他的住家距離委內瑞拉首都很遠，不過目前城內也有些混亂，正在安排日後來台搭機的行程。而兄弟球團也強調有與團隊洋將保持聯繫，目前都與家人身處安全的環境，希望一切平安。

