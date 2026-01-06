總統被抓走！委國台商：當地出現採購人潮但台灣人都平安

2026年1月4日，委內瑞拉惡名昭彰的挺馬杜洛民兵「集體組織」（Colectivos）仍持步槍在卡拉卡斯街頭橫行。路透社



委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍緝捕至美國紐約受審，委內瑞拉政經局勢陷入動盪，僑委會表示，密切關注當地僑胞安全與生活情況，並已於第一時間啟動急難救助機制，主動提供必要協助。當地灣商會青商會會長游鈞聿表示，各地出現採購人潮，但台灣人一切平安。

全世界都關注委內瑞拉跟美國之間政情最新發展之際，僑委會表示，第一時間即啟動急難救助機制，主動提供必要協助，扮演資訊整合與協調中心角色，透過駐外館處、僑界團體及相關資源之橫向聯繫，可迅速發揮調度支援力量。

僑委會表示，過去幾年長期輔導並協助全球僑民成立急難救助協會，整合當地僑民力量與社會資源，在僑民及旅外國人遭遇天災、事故或突發緊急事件時，能即時提供必要協助，目前全球已成立117個僑界急難救助組織。

僑委會說明，2018年協輔成立「委內瑞拉僑界急難救助協會」，除可即時處理當地急難案件外，針對跨地區、跨國甚至跨洲的緊急事件，統籌資訊整合與協調，迅速提供適切支援，發揮更大效能，而僑委會一直與委內瑞拉僑界保持密切聯繫。

委內瑞拉近年持續政經動亂，根據僑委會了解，台商陸續轉移至鄰近國家開市場，現餘約17家，經營項目有汽車零配件、食品加工、化妝品、監視器、美容SPA用品、蘭花養殖及針灸推拿等，台僑估計約200人。

據轉述，當地台灣商會青商會會長游鈞聿提到「住在委內瑞拉的台灣人都平安」，雖然超市、加油站、藥局有出現採購人潮，但大家都很守秩序排隊，沒有鬧事情況發生，他與「委內瑞拉台灣商會」暨「僑界急難救助協會」會長祁郁文都將持續關注當地局勢發展。

