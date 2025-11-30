總統褒忠聚保宮參香祈福 獻匾「慈雲吐澤」盼台灣平安興盛

賴清德總統今抵達雲林褒忠「聚保宮」參香祈福，親贈匾額「慈雲吐澤」，祈願台灣國泰民安、風調雨順。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】賴清德總統今（30）日上午抵達雲林褒忠「聚保宮」參香祈福，親贈匾額「慈雲吐澤」，祈願台灣國泰民安、風調雨順。廟埕人潮聚集，長輩、居民及志工在晨光中迎接總統，現場氛圍溫馨而莊重，處處散發在地信仰的力量。

賴清德總統強調，當國家遭遇挑戰，更要展現對台灣的忠心與勇氣，只要團結一心，台灣就能走得更穩、更遠。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

賴總統表示，聚保宮香火延續已逾兩百年，是褒忠鄉重要的精神寄託，也長期守護當地安寧。他感謝蕭府太傅庇佑鄉里，讓地方四時無災、八節有慶。此次代表全國人民前來獻上匾額，也是希望以虔誠之心祈求台灣平安繁榮。

廣告 廣告

總統致詞時，也特別感謝立法委員劉建國與中央畜產會董事長蘇治芬長期為地方努力，包括大力推動總經費129億元的臺大醫院雲林分院虎尾院區新建工程，以及未來的高齡醫學研究中心，皆為雲林醫療量能帶來重大助力。

廟口同時掛出意涵「慈憫護社稷、雲開光明顯、吐露慈悲心、澤被祐群黎」的告示牌，象徵祝福遍及台灣大地。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

他提到，劉委員不僅在立院為社會福利及醫療政策把關，也曾帶領癌症病友團體向政府爭取百億基金，讓經濟弱勢也能得到必要的治療資源。此外，對地方提出的精密工業區規劃，以及教育、長照與基礎建設等建議，中央都會持續支持推動。

賴總統也勉勵鄉親，雖然褒忠是雲林面積最小的行政區，卻最具凝聚力。他強調，當國家遭遇挑戰，更要展現對台灣的忠心與勇氣，只要團結一心，台灣就能走得更穩、更遠。

活動最後，總統向聚保宮奉上「慈雲吐澤」匾額，寓意天上聖母如雲般慈悲，護祐百姓，帶來光明安寧。廟口同時掛出意涵「慈憫護社稷、雲開光明顯、吐露慈悲心、澤被祐群黎」的告示牌，象徵祝福遍及台灣大地，現場掌聲與歡笑聲交織，畫下充滿希望的溫暖時刻。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！