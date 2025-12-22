總統要員警反恐訓練 前警察：單警執勤沒裝備 要反什麼恐

【劉育良／綜合報導】27歲男子張文在北捷台北車站、中山站一帶，隨機殺人釀成4死11傷，案件震驚社會，總統賴清德要求在車站等人流多的地方加強布置警力，並指出強化快打部隊功能，並朝反恐警力布置訓練。但曾擔任警察的球評石明謹提出憂慮，「出門都是單警，身上還沒裝備，是要反什麼恐？」

石明謹昨晚在臉書發文建議，警方該做是先把原本的事做好，減少現在過多的無聊勤務，像每天減少兩個無效交整崗，就可以多一條4小時巡邏線。如果一天到晚要幫民眾買汽油、撿鑰匙，發生重大案件時當然人不夠。

廣告 廣告

總統要警察進行反恐訓練，石明謹指出，但員警根本沒有足夠的訓練時間，怎麼可能練得好。結果可能就是各局辦反恐演練，員警半年去上一次課，然後每年評比一次，員警站一排做動作，比聲音、比氣勢，前3名分局的承辦人記嘉獎、組長記小功，員警不知道自己在幹嘛。

石明謹表示，單警服勤在台灣是常態，員警碰到事情連自己都不見得安全，要如何保護人民，即便練了一堆反恐訓練，但你出門都是單警，身上還沒裝備，是要反什麼恐？

對於在人流多處加強布置警力，石明謹則表示，提升見警率早就被許多研究證明是低效作為，因為犯罪者看到站一堆警察，不會降低犯罪率，而是會改去警察減少的地方犯罪，「因為警力是固定的，如果捷運站加了一倍警力，你猜猜其他地方會如何？」他認為與其加派10個人站在捷運站門口，不如只加派兩人，其他的轉化成4組警網去巡邏。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

獨家｜王齊麟婚宴和蕭敬騰「撞廳」！砸300萬席開85桌 甜點有小巧思

獨家｜酒駕男撞死女清潔員 1張照害「這家店」被誤會！木瓜媽：超不爽

